«Люди Донбасса привыкли обходиться без Украины»: В России прокомментировали присоединение «ЛДНР» к РФ

14.09.2019 10:30

Ранее глава «ДНР» Денис Пушилин заявил о том, что жители «республики» надеются на присоединение региона к России. Как передает replyua.net со ссылкой на Федеральное агентство новостей, заявление Пушилина прокомментировал первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

По его словам, Минские договорённости не предусматривают присоединение этих регионов к России, однако в сложившейся ситуации необходимо напомнить, что Украина не выполняет Минские соглашения. «Мы-то призываем к выполнению минских соглашений, а Украина этого не делает. И чем дольше она этого не делает, тем ближе точка невозврата республик Донбасса в политическое пространство Украины. Люди в Донбассе уже привыкли жить без Украины», - подчеркнул Затулин. По его словам, за эти 5 лет Киев не сделал ничего хорошего для жителей региона, кроме того, при дальнейшем сохранении такого тренда вероятность возвращения «ЛДНР» в состав Украины снижается к минимуму.

При этом Затулин уточнил, что Москва пока что будет поддерживать возвращение Донбасса в Украину. Однако это будет происходить только при определённых условиях - если Донбасс получит особый статус, амнистию, а также сохранит свои вооруженные формирования и сотрудничество с Москвой.