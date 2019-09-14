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Пасечник обратился к Зеленскому: Наша позиция неизменна. Торг считаю неуместным
Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник напомнил Леониду Кучме и Владимиру Зеленскому, что Минские договоренности «не являются предметом для дискуссий», и торговаться «республики» не намерены.
Текст заявления обнародовали 14 сентября СМИ группировки «ЛНР», передает donpress.
По словам Пасечника, Минские договоренности и Комплекс мер, утвержденные ранее, не подлежат обсуждению. Это единственный документ, регламентирующий якобы «общение» между «республиками» и Украиной.
«Леониду Кучме, Владимиру Зеленскому и всему остальному руководству Украины необходимо принять тот факт, что ни Минские договоренности, ни Комплекс мер не являются предметом для дискуссий. В „нормандском“ формате был утвержден документ, четко и понятно, по пунктам регламентирующий схему общения Донбасса и Украины. Другого такого документа нет и не будет», — заявил главарь «ЛНР».
Если украинская власть хочет мира, сказал Пасечник, то договариваться нужно не с кем-либо, а с незаконными вооруженными формированиями.
«Во избежание дальнейших спекуляций и недоразумений еще раз повторю: позиция ЛНР и ДНР неизменна, и торговаться мы не намерены. Хотите мира — выполняйте волю наших людей, выполняйте „Минск“. Хотите о чем-то договориться — обсуждайте это с нами, а не с США или кем-то еще», — предупредил «глава ЛНР».
Теги: Украина, США, Донбасс, ДНР, ЛНР, Минские договоренности, Пасечник, Зеленский
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