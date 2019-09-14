Пасечник выставил ультиматум Зеленскому и Кучме по Донбассу: "Последний раз предупреждаю"

14.09.2019 18:26

В террористической "ЛНР" распространили заявление главаря боевиков Леонида Пасечника, который сделал "жесткое предупреждение" Президенту Украины Владимиру Зеленскому и экс-президенту Леониду Кучме, являющемуся переговорщиком от Украины на минских переговорах. Так, Пасечник заявил, что минские договоренности: "не являются предметом для дискуссий", и боевики ОРДЛО с Украиной в этом плане никакие "торги" устраивать не намерены. "ЛНР" и "ДНР" будут как и прежде, стоять на своих позициях, сообщает Диалог.UA.

Как выразился Пасечник, они не пойдут ни на какие перемены относительно минского процесса, так как: "минские договоренности и Комплекс мер, утвержденные ранее, не подлежат обсуждению". По словам главного боевика Луганска, "республика" будет общаться с Украиной только отталкиваясь от минского документа. "Леониду Кучме, Владимиру Зеленскому необходимо принять тот факт, что ни минские договоренности, ни Комплекс мер не являются предметом для дискуссий", - сказал луганский террорист. И если Украина, как выразился главарь "ЛНР", хочет договориться со "свободным Донбассом", то должна пойти на переговоры именно с боевиками, а не с кем-либо еще. "Еще раз повторяю, наши позиции неизменны. Мы торговаться с вами не будем. Если хотите мира, соблюдайте "Минск". Только тогда с нами можно договориться", - пригрозил террорист зачем-то вспомнив о США, с которыми по Донбассу якобы ведет переговоры официальный Киев. Ранее стало известно, что Пасечник срочно занялся усилением личной охраны после того, как СБУ вывезла в результате спецоперации на территорию Украины боевика Цемаха, которого потом обменяли на украинских узников Кремля.