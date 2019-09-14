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Архив - Донецкая область

При выполнении боевого задания на Донбассе погиб боец ВСУ

14.09.2019 13:11
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При выполнении боевого задания на Донбассе погиб боец ВСУ

В пятницу, 13 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщат пресс-центр ООС.

«Вчера в районе проведения операции объединенных сил при выполнении боевой задачи один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью», — говорится в сообщении.

В штабе сообщили, что рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины и командования воинской части выясняют обстоятельства смерти.



Теги: Донбасс, ранение, гибель, штаб, ВСУ, боец, ООС
 
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