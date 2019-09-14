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У "ДНР" зняли перший художній фільм - фентезі, який не хочуть демонструвати в "республіці"
У "ДНР" зняли перший художній фільм в стилі фентезі, двогодинна стрічка називається — "Задум".
Про це повідомляє тероистичні ЗМІ, передає Depo.Донбас.
Відзначається, що створили кінострічку непрофесіонали на студії "Донфільм". Фільм ще майже ніхто не бачив, в інтернеті є трейлер, з якого абсолютно не зрозуміло, про що стрічка.
Анотація до фільму не додає розуміння суті, якись хлопчик шукає відповіді на важливі питання та потрапляє в дивне місце, в якому мешкають Смисли, - в Вишій Ярус, надбудову над світом. Він зустрічає провідника та стає об'єктом боротьби протиборчих сил і дізнається про події, що очікують світ.
"У фільмі відсутня пряма згадка Росії, мова саме про неї. У натяках і підказках - про будівництво останнього планетарного проекту, що йде на зміну відіграв свої ролі Комунізму і Лібералізму", - йдеться в анотації.
Зазначається, що швидше за все, на творців кіно вплинули кінотрилогія Джексона "Володар кілець", "Варти" Бекмамбетова, "Сталкер" Тарковського і інші фентезі. Автори стверджують, що їх фільм ні на що не схожий.
Автор сценарію і музики - такий собі Дмитро Зодчий - відмовляється давати інтерв'ю ЗМІ. Він родом з Тореза, жив в Донецьку, але зараз мешкає в російському Ростові-на-Дону. Професійного режисерської освіти у нього немає.
Взагалі, він задумав кінотрилогію. Нинішній "Задум" - це тільки її перша частина. Коли почнуться зйомки другої, поки невідомо. На них спочатку треба знайти гроші.
Як говорить помічник режисера, знімали кіно учасники проекту, в основному, за свої особисті гроші, "лише один небідна людина зі сторони, якому сподобалася ідея, дав якусь солідну суму".
Зйомки йшли в "ДНР" з серпня 2016 по грудень 2017 року, в основному - в квадраті між Макіївкою, Єнакієвому, Шахтарському та Харцизькому, так як тут багато незвичайних пейзажів, в тому числі гірських. Наприклад, в Зуївці, Зугресі, біля станції Монахове і селища Сердите. Повністю закінчили роботу над фільмом взимку 2019 року. У лютому влаштували в Донецьку закритий показ для вузького кола.
У "ДНР" автори демонструвати стрічку в кінотеатрах не хочуть, розраховують на покази на Росії, а потім викладуть в інтернет.
Теги: Донбасс, фильм, кинотеатр, ДНР
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