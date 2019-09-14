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В ОРДЛО травмированный народ с неадекватным восприятием действительности, с выборами нельзя спешить, - мнение
Как передает replyua.net, одной из главных тем в СМИ есть заявление министр МИД Вадима Пристайко относительно проведения местных выборов на всей территории Украины, в том числе и на оккупированной. Это, конечно, предательство, но лишь наполовину. Такое мнение в эфире одного из каналов высказал журналист Юрий Луканов.
Он отмечает, многие подают только предложение Пристайко о выборах, без указания второй части фразы о том, что они могут состояться только при условии вывода российских войск с украинской территории. Все же это немного меняет картину.
Юрий Луканов отмечает, тем не менее, предательство все-таки есть. Ни при каких обстоятельствах нельзя спешить с выборами в ОРДЛО. Там травмированный народ с неадекватным восприятием действительности. Кроме того, полно просто преступников. Надо провести фильтрационную работу – наказать преступников, выковырять их оттуда, восстановить вещание на регионе украинских СМИ. Ну и ряд других мероприятий. Конечно, все это после вывода российских войск и восстановления контроля над границей. План Штайнмаера как раз предусматривает выборы без вывода российских войск.
Теги: Донбасс, выборы, народ, ОРДЛО
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