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В зоне ООС 22 обстрела за сутки: пострадали бойцы ВСУ
За минувшие сутки на Донбассе члены НВФ 22 раза обстреляли позиции украинских военных, ранены восемь украинских военных.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстреливал позиции украинских военнослужащих из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия — минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 14 раз обстрелял позиции ООС вблизи Новотроицкого, Марьинки Талаковки, Авдеевки, Верхнеторецкого, Водяного Пищевика и Гнутово.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил в районе Зайцевого, Майорска, Новгородского, Новолуганского и Хутора Свободного.
«С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», — сказано в сообщении.
Обстрелы по позициям Объединенных сил велись неподалеку Новолуганского из миномета калибра 120 мм.
Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, Минские соглашения, ООС
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