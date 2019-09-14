В зоне ООС 22 обстрела за сутки: пострадали бойцы ВСУ

14.09.2019 11:51

За минувшие сутки на Донбассе члены НВФ 22 раза обстреляли позиции украинских военных, ранены восемь украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал позиции украинских военнослужащих из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия — минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 14 раз обстрелял позиции ООС вблизи Новотроицкого, Марьинки Талаковки, Авдеевки, Верхнеторецкого, Водяного Пищевика и Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил в районе Зайцевого, Майорска, Новгородского, Новолуганского и Хутора Свободного.

«С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», — сказано в сообщении.

Обстрелы по позициям Объединенных сил велись неподалеку Новолуганского из миномета калибра 120 мм.