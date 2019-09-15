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Члены НВФ применили запрещенные минометы в зоне ООС
За минувшие сутки НВФ 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Обстрелы велись из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия — минометов калибра 120 мм и 82 мм, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» противник произвел 9 обстрелов позиций Объединенных сил:
дважды неподалеку Новотроицкого — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
трижды вблизи Водяного — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
недалеко от Каменки — из станкового противотанкового гранатомета;
вблизи Богдановки — из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
около Лебединского и Опросного — из стрелкового оружия
При этом в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» обстрелы зафиксированы неподалеку Новолуганского, вблизи Новотошковского, в районе Южного, возле Гладосово — из миномета калибра 82 мм.
С начала текущих суток НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня — в районе Авдеевки, Новогнатовки и Зайцево.
Теги: Донбасс, Авдеевка, потери, ВСУ, обстрелы, Зайцево, НВФ, ООС
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