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Архив - Донецкая область

Члены НВФ применили запрещенные минометы в зоне ООС

15.09.2019 12:09
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Члены НВФ применили запрещенные минометы в зоне ООС

За минувшие сутки НВФ 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Обстрелы велись из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия — минометов калибра 120 мм и 82 мм, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» противник произвел 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Новотроицкого — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
трижды вблизи Водяного — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
недалеко от Каменки — из станкового противотанкового гранатомета;
вблизи Богдановки — из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
около Лебединского и Опросного — из стрелкового оружия

При этом в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» обстрелы зафиксированы неподалеку Новолуганского, вблизи Новотошковского, в районе Южного, возле Гладосово — из миномета калибра 82 мм.

С начала текущих суток НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня — в районе Авдеевки, Новогнатовки и Зайцево.



Теги: Донбасс, Авдеевка, потери, ВСУ, обстрелы, Зайцево, НВФ, ООС
 
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