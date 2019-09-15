Члены НВФ применили запрещенные минометы в зоне ООС

15.09.2019 12:09

За минувшие сутки НВФ 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Обстрелы велись из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия — минометов калибра 120 мм и 82 мм, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» противник произвел 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Новотроицкого — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды вблизи Водяного — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

недалеко от Каменки — из станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Богдановки — из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

около Лебединского и Опросного — из стрелкового оружия

При этом в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» обстрелы зафиксированы неподалеку Новолуганского, вблизи Новотошковского, в районе Южного, возле Гладосово — из миномета калибра 82 мм.

С начала текущих суток НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня — в районе Авдеевки, Новогнатовки и Зайцево.