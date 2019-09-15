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Донбасс "пылает": оккупанты пошли в атаку по всей линии фронта, гремят 120-мм орудия, ситуация тяжелая
Перемирием на Донбассе и не пахнет. В субботу гибридная армия РФ целый день била по ВСУ запрещенными "Минском" орудиями.
После полуночи стало еще "горячее". Последними новостями с фронта поделилась в Facebook пресс-служба штаба Операции Объединенных сил (ООС), передает Диалог.UA.
По данным штаба, в субботу, 14 сентября, враг аж 14 раз сорвал режим перемирия. При этом террористы использовали крупнокалиберное оружение, запрещенные Минскими соглашениями - минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы и прочее. 9 ударов пришлись на группу ответственности ОТГ "Восток". Новотроицкое, Водяное, Каменка, Богдановка, Лебединское и Опытное оказались под сокрушительным огнем вояк Путина. Напряженная ситуация была и в зоне ответственности группы ООС "Север". Там оккупанты лупили по Новолуганскому, Новотошковскому, Пивденному, Гладосовскому. "За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сообщили Объединенные силы. К сожалению, враг не успокоился после полуночи уже 15 сентября. До с 00:00 и до 07:00 утра террористы совершили аж 4 атаки под Авдеевкой, Новогнатовкой , а также Новолуганским.
Теги: Донбасс, перемирие, потери, ВСУ, обстрелы, оккупанты, ООС
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