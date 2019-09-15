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Крик души жителей Донецка: "Покажите реальный город, достало вранье сепаратистов"
В соцсетях появились свежие фото из оккупированного РФ Донецка, которые возмутили жителей временно неподконтрольного Украине города на Донбассе.
Эти осенние снимки были сделаны пару дней назад. Пользователей поразило то, что Донецк "вылизан" и показан, как будто в нем нет войны и все хорошо. Фото появились в одном из сепаратистских сообществ "ДНР". Автор кадров из Донецка показал, как в оккупированный город пришла осень. Но жители тут же отметили, что как всегда показана только одна сторона "столицы" "ДНР", котора яркая и красивая, сообщает Диалог.UA. В противовес ярким кадрам, появились и иные кадры из Донецка, где все серо, и не так красиво.
"Меня бесит когда на фото только прекрасные места, вылизанные, выстриженные центральные улицы, никто и никогда не покажет на фото грязные, не убранные те же улицы Донецка, но не центральные, а скажем так после Артема и др. Стоит выехать и охреневаешь. Дыры на дорогах, трава не стрижена, мусор не вывезен зато центр вылизываем и фотографируем!!!"- написала одна из участниц обсуждений. "На стратонавтов езжайте, там все что за 6 лет с Донецком произошло, или на 9 по киевскому (9 этажей, прекрасного вида",- пишут в комментариях.
Теги: Донецк, Донбасс, мусор, фото, осень, оккупация, ДНР, соцсети
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