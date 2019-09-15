На передовой снова было горячо: военные рассказали о ситуации на Донбассе

15.09.2019 07:49

На Донбассе боевики снова нарушили режим "тишины" – 14 сентября враг 14 раз атаковал позиции украинской армии, при этом применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение – минометы калибра 120 мм и 82 мм.

Также били из гранатометов и стрелкового оружия, сообщили в штабе Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Каменки – из станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Богдановки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

около Лебединского и Опытного – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов позиций украинской армии:

неподалеку Новолуганского – из миномета калибра 120 мм;

вблизи Новотошковского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из станкового противотанкового гранатомета;

дважды в районе Южного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Гладосово – из миномета калибра 82 мм.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 сентября боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил. Враг также применял минометы. Боевики накрыли огнем украинских военных и нанесли урон ВСУ.

Также 14 сентября стало известно о кончине в госпитале спецназовца, получившего смертельные ранения на Донбассе. Старший сержант Максим Кондратюк попал под вражеский огонь еще 10 сентября и за его жизнь боролись врачи.

В начале месяца бойцы ООС разгромили подразделение боевиков – уничтожены трое человек, еще четверо получили ранения.