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Ночные бои на Донбассе: боевики ударили из гранатометов и минометов
На передовой стрельба не утихала и ночью. С начала текущих суток враг уже четыре раза атаковал позиции украинской армии, а вблизи Зайцево и Новолуганского в ход пошло запрещенное вооружение.
Об этом сообщили в штабе Объединенных сил.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Авдеевки враг бил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку Новогнатовки – из автоматического гранатомета.
Также на Донецком направлении было еще два обстрела: в районе Зайцево и Новолуганского боевики накрыли позиции украинской армии из минометов калибра 82 мм.
Как сообщали новости "Сегодня", вчера, 14 сентября, враг 14 раз атаковал позиции украинской армии, при этом применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение – минометы калибра 120 мм и 82 мм. Также боевики били из гранатометов и стрелкового оружия.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Зайцево, Минские соглашения, ООС
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