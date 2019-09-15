Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Волкер призвал Киев выплачивать пенсии жителям ОРДЛО

15.09.2019 18:44
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Волкер призвал Киев выплачивать пенсии жителям ОРДЛО

Украинским властям следует выполнять обязательства по выплате пенсий населению временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Как передает replyua.net, об этом вчера сообщил на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) специальный представитель американского Государственного департамента по вопросам Украины Курт Волкер.

«Если мы говорим о ряде гуманитарных вопросов, это и выплата пенсий, и доступ к медицинским услугам для жителей ОРДЛО, и эти обязательства Украины крайне важны для мирного процесса. Дело в том, что эти шаги будут способствовать возвращению доверия этих людей к украинской власти», – сказал Волкер. Более того, дипломат добавил, что украинская сторона демонстрирует готовность делать шаги для реализации Минских соглашений, в отличие от России.

Напомним, что Российская Федерация пять лет назад сразу после аннексии Крыма начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Однако в Кремле всячески отрицают свою причастность к убийствам мирного населения и разрушения инфраструктуры на Донбасс



Теги: Донбасс, ОРДЛО, пенсии, Волкер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх