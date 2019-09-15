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«Звуки войны опять слышны, работает танк»: Донецк проснулся от боевых действий
Сегодня около 00:30 жители некоторых районов неподконтрольного Украине Донецка и прифронтовой Авдеевки проснулись от звуков боевых действий.
Об этом пользователи сообщают в социальных сетях, передает donpress.
По словам дончан, в районе Спартака работал танк и тяжелое вооружение, а в районе донецкого аэропорта было слышно стрелковое:
«00.30 Донецк автоматическое СпартакЯБП, работает танк. периодически еще что-то кидают, похоже на миномет».
«01.00 Донецк теперь похожая возня на севере по линии ОктябрьАП, в основном стрелковое»
«Донецк 00.37 Таманский звуки войны опять слышны ДК21 0−57 бахает одиночками север»
Жители Авдеевки около 01:23 слышали звуки одиночных прилетов и стрелкового оружия:
«01:23 Авдеевка За городом период. одиночные прилеты, стрелковое»
«Я думала, що мені вчулися ті бабахи. Не спиться скотинякам…»
«Давно не просыпался в час ночи от обстрелов, больше месяца не слышал, а вот это таки да, начали в час 80-ми, нечасто, зато по ним полетело издалека, летело сек. 16, раза 3, 120, успокоились мигом. Район Трудяги-Старомихайловки.»
Теги: Донецк, Донбасс, Авдеевка, танк, взрывы, обстрелы, Донецкий аэропорт
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