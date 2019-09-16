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Бойцов ООС обстреляли из минометов, гранатометов и стрелкового оружия: есть раненые

16.09.2019 09:53
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Бойцов ООС обстреляли из минометов, гранатометов и стрелкового оружия: есть раненые

15 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Гордон.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно – минометов калибра 120 мм и 82 мм, также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия…

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было. С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня… В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", – сказано в сообщении.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, война, гранатомет, обстрелы, минометы, ООС
 
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