Бойцов ООС обстреляли из минометов, гранатометов и стрелкового оружия: есть раненые

16.09.2019 09:53

15 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Гордон.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно – минометов калибра 120 мм и 82 мм, также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия…

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было. С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня… В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", – сказано в сообщении.

Источник: https://from-ua.com