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«Куда пенсии пропали?»: дончане жалуются на задержку пенсий и соцпособий

16.09.2019 18:43
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«Куда пенсии пропали?»: дончане жалуются на задержку пенсий и соцпособий

В одном из сообществ в соцсети жители неподконтрольного Украине Донецка сообщают о задержке с выплатой пенсий и детских пособий.

Так, один из пользователей отмечает:

«Дончане. Не подскажите куда пенсии пропали, уже за 4 дня не переводят?»

В комментарии к публикации другие пользователи пишут, что детские пособия также, задерживают. Некоторые отмечают, что в «бюджете республики» нет средств на выплаты:

«Денег нет. но вы держитесь…»

«И детские не дают»

«Деньги ушли на концерты и поездки Пушилина»

«ПФ не перечисляет. Как перечислить так и придут. Все мы ждем»

«Неизвестно… хотя может туда же куда и зарплаты»

«Нет денег».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, пособие, ДНР, пенсии
 
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