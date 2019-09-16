«Куда пенсии пропали?»: дончане жалуются на задержку пенсий и соцпособий

16.09.2019 18:43

В одном из сообществ в соцсети жители неподконтрольного Украине Донецка сообщают о задержке с выплатой пенсий и детских пособий.

Так, один из пользователей отмечает:

«Дончане. Не подскажите куда пенсии пропали, уже за 4 дня не переводят?»

В комментарии к публикации другие пользователи пишут, что детские пособия также, задерживают. Некоторые отмечают, что в «бюджете республики» нет средств на выплаты:

«Денег нет. но вы держитесь…»

«И детские не дают» «Деньги ушли на концерты и поездки Пушилина» «ПФ не перечисляет. Как перечислить так и придут. Все мы ждем» «Неизвестно… хотя может туда же куда и зарплаты» «Нет денег».

Источник: https://donpress.com