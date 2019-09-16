Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На момент войны Захарченко уже был долларовым миллионером: кое-что интересное о ликвидированном главаре «ДНР»

16.09.2019 13:06
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На момент войны Захарченко уже был долларовым миллионером: кое-что интересное о ликвидированном главаре «ДНР»

До того, как началась оккупация Россией Донбасса, ликвидированный в 2018 году главный террорист Донецкой области Александр Захарченко «сколотил» себе многомиллионное состояние в долларовом эквиваленте на преступной контрабанде.

Как информирует replyua.net, по данным СМИ Российской Федерации, после начала российской оккупации Донбасса Захарченко и вовсе начал устраивать вооруженные разборки с другими террористами, когда происходила дележка больших денежных потоков.

Таким образом, пропагандисты из России представили ликвидированного в кафе «Сепар» в Донецке Александра Захарченко весьма специфическим персонажем. Одно из российских изданий «Лента» отмечает: «На момент войны он был долларовый миллионер, занимался контрабандой угля. Потом он жестко разругался с Ходаковским, вплоть до перестрелок его личного батальона «Оплот» и «Востока» Ходаковского».

Пропагандисты теперь делают вид, что не могут найти ответ на главный вопрос: зачем Захарченко ввязался в войну против Украины, перейдя на сторону боевиков РФ. Пропагандистские интернет-ресурсы пишут: «У Захарченко и без этого было столько денег. По типажу Захарченко – обычный бандос из 1990-х».



Теги: Донбасс, миллионер, ДНР, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх