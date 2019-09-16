- Освобожденного по решению суда российского наемника Джумаева расстреляли в Мариуполе19:01
- «Куда пенсии пропали?»: дончане жалуются на задержку пенсий и соцпособий18:43
- Глава Минобороны и начальник Генштаба посетили линию фронта16:37
- Зеленский уготовил план по Донбассу, Путин в ауте: всплыли детали важного прорыва15:20
- Жалобы запрещены: в "ДНР" внезапно приехали кураторы из России15:00
- На момент войны Захарченко уже был долларовым миллионером: кое-что интересное о ликвидированном главаре «ДНР»13:06
- Оккупанты РФ напали на позиции ВСУ сразу в 11 районах - среди бойцов ООС есть раненые 12:06
- Советник Путина рассказал, во что будет превращена Украина после принятия «формулы Штайнмайера»11:32
- Возвращение Донбасса: советник Путина ошарашил украинцев заявлением, «взорвется изнутри»10:30
- Бойцов ООС обстреляли из минометов, гранатометов и стрелкового оружия: есть раненые09:53
Оккупанты РФ напали на позиции ВСУ сразу в 11 районах - среди бойцов ООС есть раненые
Гибридная армия Российской Федерации не оставляет попыток раскалить обстановку на линии фронта до предела, стреляя по позициям ВСУ из минометов.
За минувшие сутки, 15 сентября, вооруженные бандформирования "Л/ДНР" и наемники РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе, передает Диалог.UA.
Зафиксировано, как враг обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В частности, террористы атаковали ВСУ из запрещенных минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружие.
Столкновения с боевиками были дважды неподалеку Авдеевки, трижды вблизи Новогнатовки, недалеко от Николаевки, вблизи Водяного, неподалеку Красногоровки, вблизи Лебединского, недалеко от Пищевика и вблизи Марьинки.
Также оккупанты РФ нападали вблизи Новолуганского, в районе Зайцевого и вблизи Майского. После полуночи "перемирие" вновь было нарушено вблизи Пищевика и Луганского. В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, война, ВСУ, раненые, ООС
- "Украина сейчас в кольце", - генерал ВСУ об угрозе вторжения России после выборов
- Офицер ВСУ Гай: "Сколько у нас есть времени? Полгода, год. Максимум до 21-го года"
- Россия заманивает ВСУ в ловушку на Донбассе
- "Такие пытки – точно почерк не местных бандитов" - волонтер о пленных, попавших к боевикам на Светлодарской дуге
- Бутусов: "Война в Донбассе - это война взводов и взводных опорных пунктов"
- "Офицеры РФ относятся к нам, как к бы*лу, люди массово увольняются", - "ДНРовец" Жучковский "спалил контору"
- Освобожденного по решению суда российского наемника Джумаева расстреляли в Мариуполе19:01
- «Куда пенсии пропали?»: дончане жалуются на задержку пенсий и соцпособий18:43
- Глава Минобороны и начальник Генштаба посетили линию фронта16:37
- Зеленский уготовил план по Донбассу, Путин в ауте: всплыли детали важного прорыва15:20
- Жалобы запрещены: в "ДНР" внезапно приехали кураторы из России15:00
- На момент войны Захарченко уже был долларовым миллионером: кое-что интересное о ликвидированном главаре «ДНР»13:06
- Оккупанты РФ напали на позиции ВСУ сразу в 11 районах - среди бойцов ООС есть раненые 12:06
- Советник Путина рассказал, во что будет превращена Украина после принятия «формулы Штайнмайера»11:32
- Возвращение Донбасса: советник Путина ошарашил украинцев заявлением, «взорвется изнутри»10:30
- Бойцов ООС обстреляли из минометов, гранатометов и стрелкового оружия: есть раненые09:53
- Богдан решил подсидеть Кличко: станет ли он мэром столицы?!20:28
- В МИД России не подтвердили слова Пушилина о возможном «присоединения» ОРДЛО20:01
- Власть хочет устроить у Кличко тотальную проверку19:40
- Как избавиться от осенней депрессии без лекарств: совет эксперта19:19
- Освобожденного по решению суда российского наемника Джумаева расстреляли в Мариуполе19:01
- «Куда пенсии пропали?»: дончане жалуются на задержку пенсий и соцпособий18:43
- Если Зеленский уступит Путину с "формулой Штайнмайера", Украине грозит только один сценарий - Сазонов 18:23
- «Крым вернется в состав Украины»: Волкер рассказал о возвращении полуострова18:09
- Зеленский назвал свои первые шаги к миру на Донбассе17:48
- Позволит ли закон об импичменте увольнять президента?17:20
- Как избавиться от осенней депрессии без лекарств: совет эксперта19:19
- Украину атакуют четыре штамма гриппа, корь и дифтерия16:02
- Восемь фактов о щекотке, которые вы могли не знать08:47
- Эти недорогие продукты способствуют похудению07:45
- Названа рыба, которую опасно есть22:37
- 4 признака, что это ваша не первая жизнь на Земле17:53
- «Крымский сценарий повторится с Запорожьем и другими городами»: В России сделали громкое заявление о позиции Зеленского11:13
- Астролог Глоба просчитал, когда в Украине закончится война10:32
- 3 секрета успеха для каждого знака Зодиака22:31
- Названы «скрытые» симптомы инсульта21:07
- 4 признака, что это ваша не первая жизнь на Земле
- Новый закон Зеленского: каждый украинец сможет хорошо заработать
- "ДНР" обречена: то, что задумали боевики, уже в октябре станет ударом для жителей - громкие подробности
- Астролог Глоба просчитал, когда в Украине закончится война
- Украинцы будут содержать жителей «ДНР» и «ЛНР»
- Названы «скрытые» симптомы инсульта
- Тайный приказ командования для боевиков "ДНР": готовится срочная эвакуация из Донецка
- "Вы разрушили наши города и жизни", - Донецк готов восстать и смести оккупанта, даже сепаратисты "прозрели"
- В Донецк возвращается 2014-й: по городу носятся скорые и пожарные, прямые попадания по домам
- В "ДНР" провели опрос о местных выборах и о том, кого поддержат жители: боевики в ступоре от результатов