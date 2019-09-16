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Возвращение Донбасса: советник Путина ошарашил украинцев заявлением, «взорвется изнутри»
Владимир Путин уготовил Украине катастрофу из-за возвращения оккупированного Донбасса
Об этом в интервью журналистам рассказал бывший советник президента РФ Андрей Илларионов, передает Апостроф.
По его словам, возвращение оккупированного Донбасса на условиях Владимира Путина обернется для Украины катастрофой.
Илларионов утверждает, что временно оккупированные территории Донбасса являются бомбой замедленного действия, которая взорвется изнутри.
«Украина получает бомбу даже не замедленного, а достаточно быстрого действия, потому что запуск этого механизма означает реализацию первых и вторых минских соглашений, в результате чего два квазигосударственных образования оказываются включены в государственное тело Украины», — утверждает экс-советник Владимира Путина.
«Они заблокируют внутреннее развитие страны по любым направлениям, о которых могут говорить или говорят сегодняшние проукраинские партии и деятели. Конечно, они заблокируют любое движение Украины в сторону Европы, Европейского Союза, НАТО и реальной интеграции с западным миром», — предупредил Андрей Илларионов Украину о коварном плане президента страны-агрессора.
Ранее мы сообщали о том, что у президента назвали главное условие для возвращения оккупированного Донбасса. Об этом в комментарии журналистам рассказал спецпредставитель Госдепа США по украинскому вопросу Курт Волкер
Соратник американского президента уверен, что возвращение Донбасса под контроль Украины возможно лишь после проведения выборов и вывода с оккупированных территорий российских войск
Курт Волкер, общаясь с журналистами, также подчеркнул, что перед выборами должна быть обеспечена безопасность для других кандидатов.
«Нужно, чтобы Россия вывела войска. Должны быть расформированы нелегальные вооруженные формирования, которые поддерживает Россия. Должны быть расположены миротворцы для создания стабильности или восстановлена стабильность иным образом, чтобы внедрить минские договоренности. «Формула Штайнмайера» начинается с выборов, но сначала мы должны прийти к этой точке, чтобы иметь свободные выборы», — утверждает спецпредставитель Госдепа США.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, оккупация, возвращение
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