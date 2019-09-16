Жалобы запрещены: в "ДНР" внезапно приехали кураторы из России

16.09.2019 15:00

Террористы на оккупированном Донбассе, которые называют себя "ополченцами", признались в том, что их курирование лежит на плечах россиян.

Более того, в подразделения террористов те наведываются с проверками.

Так, офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) опубликовал на своей странице в Facebook соответствующий скриншот. Информацию передает Диалог.UA.

Как говорится в сообщении, оккупанты должны говорить четко, не высказывать никаких жалоб на службу или о чем-то другом.

По мнению Штефана, это выступает в качестве очередного доказательства вторжения российской армии на Донбасс, которое Кремль пытается позиционировать как "гражданскую" войну в Украине.

Офицер ВСУ напомнил, что первый и второй армейские корпуса, которые создали террористы "ДНР" и "ЛНР", на самом деле являются классическими российскими подразделениями. Их сформировали по штатам и уставам Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее мы сообщали о том, что стало известно о тайном приказе командования для боевиков "ДНР".

Все наемники, которые проходят "службу" в группировках террористической "ДНР", в обязательном порядке и срочно должны получить российские паспорта.

Стоит сказать о том, что многие вояки недовольны принудительной паспортизацией. Примечательно, что им приходится платить за это из своих карманов, а какой-то видимой пользы от этих паспортов нет. Также Борис Филатов рассказал про угрозы от экс-главаря "ДНР". По словам мэра Днепра, Захарченко публично угрожал ему и пару раз его ждали совсем неприятные моменты от сепаров.



Источник: www.dialog.ua