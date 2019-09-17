- Боевики «ДНР» роют новые траншеи с использованием землеройной техники22:33
- Блогер из Донецка рассказал о нововведениях на КПП «Еленовка» и «Октябрь»20:49
- Пушилин сделал скандальное заявление о Минских соглашениях: что главарь "ДНР" требует от Украины19:32
- Общественница винит себя в гибели экс-боевика «ДНР» в Мариуполе19:05
- ВСУ разгромили российских военных под Донецком: появились кадры мощного контрудара 93-й ОМБр по оккупантам18:14
- В "ДНР" анонсували приїзд сина легендарного коміка Юрія Нікуліна у Донецьк17:46
- «1 погибший 13 раненых»: Гиркин рассекретил потери ОРЛО17:25
- Боевики «ДНР» вывели вооружение из мест хранения17:04
- Макеевка и Харцызск временно останутся без водоснабжения16:02
- «Услышали многие районы»: жители Донецка сообщают о «сильном буме» в городе14:21
«1 погибший 13 раненых»: Гиркин рассекретил потери ОРЛО
Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков на своей странице в соцсети со ссылкой на подконтрольные ОРЛО СМИ рассказал детали обстрела за 16 сентября неподконтрольного Украине Долгого Луганской области в ходе которого «народная милиция ЛНР» понесла серьезные потери.
Гиркин опубликовал информацию ресурса ОРЛО, в котором сказано:
«Официальная информация Народной милиции ЛНР об одном погибшем и одном раненом при вчерашнем обстреле со стороны ВСУ района пгт. Долгое в Славяносербском районе не совсем соответствует действительности, передает donpress.
16.09.2019 в 15:50 в результате попадания ПТУРа в грузовик с военными, один военнослужащий погиб на месте, еще 13 получили множественные ранения различной степени тяжести. Среди них один находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии».
Теги: Донбасс, милиция, СМИ, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, обстрелы, Стрелков, Гиркин, соцсети, НВФ
- Стрелков нервничает: "Арта ВСУ утюжила нас всю ночь, огромные потери в "корпусах""
- «Гибнет цвет Новороссии»: боевики жалуются на огромные потери в Донбассе
- Гиркин изъявил желание повесить террориста "ДНР" Болотина за "провокации со стороны ВСУ"
- Бойцы ВСУ показали фото мощного удара по позициям боевиков
- Гиркин анонсировал важную новость, которая станет сюрпризом для ярых сторонников "народных республик"
- Обстановка на Донбассе накалена до предела: убит еще один воин ВСУ, у "Л/ДНР" минус 7 боевиков
- Боевики «ДНР» роют новые траншеи с использованием землеройной техники22:33
- Блогер из Донецка рассказал о нововведениях на КПП «Еленовка» и «Октябрь»20:49
- Пушилин сделал скандальное заявление о Минских соглашениях: что главарь "ДНР" требует от Украины19:32
- Общественница винит себя в гибели экс-боевика «ДНР» в Мариуполе19:05
- ВСУ разгромили российских военных под Донецком: появились кадры мощного контрудара 93-й ОМБр по оккупантам18:14
- В "ДНР" анонсували приїзд сина легендарного коміка Юрія Нікуліна у Донецьк17:46
- «1 погибший 13 раненых»: Гиркин рассекретил потери ОРЛО17:25
- Боевики «ДНР» вывели вооружение из мест хранения17:04
- Макеевка и Харцызск временно останутся без водоснабжения16:02
- «Услышали многие районы»: жители Донецка сообщают о «сильном буме» в городе14:21
- Боевики «ДНР» роют новые траншеи с использованием землеройной техники22:33
- Два месяца или года: Когда можно будет проводить выборы на неподконтрольном Донбассе22:05
- Единственная фракция, в которой положительный баланс – «Слуга народа». В «Голоса» со старта минус 11,6%, в «ЕС» - минус 44%21:40
- Европе нужно спасти себя, а потом думать об Украине - немецкий политик21:15
- Блогер из Донецка рассказал о нововведениях на КПП «Еленовка» и «Октябрь»20:49
- Встреча Зеленского и Путина состоится в октябре и будет ключевой20:24
- «Выпадет мокрый снег»: синоптики удивили неожиданным прогнозом 19:58
- Пушилин сделал скандальное заявление о Минских соглашениях: что главарь "ДНР" требует от Украины19:32
- Общественница винит себя в гибели экс-боевика «ДНР» в Мариуполе19:05
- "Очень важна встреча в нормандском формате", - глава ОБСЕ Лайчак о миротворцах на Донбассе18:39
- Два месяца или года: Когда можно будет проводить выборы на неподконтрольном Донбассе22:05
- Европе нужно спасти себя, а потом думать об Украине - немецкий политик21:15
- Встреча Зеленского и Путина состоится в октябре и будет ключевой20:24
- Что чай делает с вашим мозгом: вы обязаны это знать16:46
- Зима-2020 будет самой холодной за последние 30 лет: к чему готовиться украинцам16:21
- Стало известно, какая крупа очищает печень от токсинов15:41
- «Сенцова Путин выпустил играть роль Савченко-2»: Политолог рассказал о проникновенных постах режиссера15:04
- Почему кредиты онлайн стали популярны14:21
- Врачи рассказали, полезно ли просыпаться неспешно22:28
- Как избавиться от осенней депрессии без лекарств: совет эксперта19:19
- 4 признака, что это ваша не первая жизнь на Земле
- Новый закон Зеленского: каждый украинец сможет хорошо заработать
- "ДНР" обречена: то, что задумали боевики, уже в октябре станет ударом для жителей - громкие подробности
- Астролог Глоба просчитал, когда в Украине закончится война
- Стало известно, какая крупа очищает печень от токсинов
- Тайный приказ командования для боевиков "ДНР": готовится срочная эвакуация из Донецка
- "Вы разрушили наши города и жизни", - Донецк готов восстать и смести оккупанта, даже сепаратисты "прозрели"
- Восемь фактов о щекотке, которые вы могли не знать
- Зеленский уготовил план по Донбассу, Путин в ауте: всплыли детали важного прорыва
- Крик души жителей Донецка: "Покажите реальный город, достало вранье сепаратистов"