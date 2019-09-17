Блогер из Донецка рассказал о нововведениях на КПП «Еленовка» и «Октябрь»

17.09.2019 20:49

Донецкий блогер Дмитрий Черкасов в своем блоге на «Обозревателе» озвучил нововведения, которые члены НВФ придумали для таможни на подконтрольном им КПП «Еленовка».

По словам Черкасов, главари «ДНР» запустили свою первую «таможню» на пункте пропуска «Еленовка», якобы, для облегчения и ускорения пропуска пеших и автомобильных очередей, однако, так как на «модернизацию» блокпоста было потрачено много средств, они приняли неожиданное решение, пишет ДонПресс. Блогер пишет:

«Сейчас, на пунктах пропуска местного контроля „Еленовка“ и „Октябрь“, будут привлекать к административной ответственности, путем наложения штрафа на тех перевозчиков, у которых отсутствует разрешение на пассажирские перевозки „республиканского образца“, и не будут пропускать их через линию разграничения. Все это будут контролировать сотрудники „министерства транспорта ДНР“, которым выделено помещение на новой „таможне“, а что касается старых пунктов пропуска, то они сами должны найти себе там место».

Черкасов добавил, что «минтранс ДНР» будет контролировать «МГБ ДНР». При этом в указанном транспортном коридоре за неправомерную выгоду в размере 500−1000 российских рублей можно будет получить разрешение на проезд. По его словам, оригинал бумажки перевозчики оставляют в «ДНР», чтобы в Украине не конфисковали. Он подчеркнул:

«Все делается для людей? Если вот это для людей, то пора уже колонизировать Марс! Тут уже не помогут никакие «розовые очки» и придется принимать все, как есть — любой вопрос может решить тот, у кого есть запас лаве. А вот если ты собираешь копейки, чтобы купить хлеба, то ты никто у себя в «государстве. Вот так вот НВФ компенсируют строительство «таможни» — проверка на проверке, зато очереди как были, так и есть, ничего не изменилось.».