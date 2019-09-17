Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» роют новые траншеи с использованием землеройной техники

17.09.2019 22:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики «ДНР» роют новые траншеи с использованием землеройной техники

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области роют и обустраивают новые траншеи с использованием землеройных машин.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 16 сентября 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«14 сентября Члены патруля Миссии зафиксировали 1 землеройную машину (неустановленного типа) на дороге примерно в 2,6 км к северу от Петровского.
15 сентября Наблюдатели видели новые траншеи протяженностью примерно 30 м к северо-западу и ориентировочно 50 м к юго-востоку по обе стороны дороги в поля примерно в 3 км к югу от н. п. Стыла (34 км к югу от Донецка)».



Теги: Россия, Донбасс, техника, ОБСЕ, ДНР, боевики, оккупанты, траншеи
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх