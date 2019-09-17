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"Хлебное" перемирие оказалось недолгим: за его время враг обстрелял украинские позиции уже полтысячи раз
Украинские бойцы отчаянно пытаются не нарушать условий так называемого "хлебного перемирия", однако со стороны противника их пытаются провоцировать на ответный огонь.
Перемирие, заключенное между украинской стороной и пророссийскими боевиками 21 июля, оказалось недолгим. Хотя его планировали продлить на весь период сбора урожая, однако противник недолго соблюдал режим тишины, сообщает Диалог.UA, ссылаясь на информацию, обнародованную на странице штаба ООС в "Фейсбук".
О том, что перемирия как такового уже давно нет, сообщил командующий ООС генерал-лейтенант Владимир Кравченко. Военачальник рассказал новому главе Минбороны Андрею Загороднюку и руководителю Генштаба Украины Руслану Хомчаку о том, что условия "хлебного перемирия" соблюдались около двух недель от его начала. Хотя и тогда абсолютной тишины на фронте не было, и противник периодически постреливал из-за линии размежевания. Однако с началом августа обстрелы участились, в отдельные дни их фиксируют до двух десятков. В общем, со времени объявления "перемирия" неприятель уже обстрелял позиции украинских военных около 500 раз. Причем около 80 обстрелов велись из оружия, запрещенного протоколом Минских соглашений. По наблюдениям наших бойцов, противник явно метит в живую силу, пытаясь пробить брешь в рядах украинских защитников и спровоцировать наших военных на ответный огонь.
Теги: Донбасс, перемирие, штаб, боевики, ВСУ, обстрелы, Минские соглашения, ООС
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