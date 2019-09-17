«Ярко, напористо и умно»: Гиркин прокомментировал действия Зеленского по Донбассу

17.09.2019 08:32

Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков прокомментировал последние действия президента Украины Владимира Зеленского по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе и реакцию на них российской власти.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети, передает donpress.

В своей публикации он неожиданно похвалил поведение украинского лидера:

«Пан Зеленский, — надо отдать должное — слов на ветер не бросает. Пропагандистскую и тесно связанную с ней дипломатическую кампании он начал ярко, напористо и умно. С грамотным учетом трусости и жадности „московских партнеров“, и с явным расчетом на помощь со стороны ряда влиятельных „випов“ с Кремля, которые еще с 14-го года — как Сурков — „спят и видят“ поскорее „слить“ Донбасс и избавиться от хотя-бы части санкций».

При этом Гиркин возмущается, что Кремль продолжает тему безальтернативности Минских договоренностей, что по мнению экс-главаря НВФ способствует успеху Зеленского и его окружения. В то же время, он отмечает, что российские силовики не заинтересованы в «сливе» ОРДЛО:

«Есть там и умные (подчеркиваю — я не написал слово „порядочные“, я написал — „умные“) люди. Которые понимают последствия полной капитуляции по Донбассу „на условиях партнеров“. И понимают, что далее за этим „откроется финишная прямая имени Милошевича-Януковича“ и шествовать по этой прямой придется далеко не одному Наногению… Не все из этих умных людей тщат себя надеждой „договориться“ за счет „головы шефа“. И не всем есть куда бежать с гарантией невыдачи. И очень многие „в Крыму по уши“. И не только. Особенно — силовики, которым после завершения капитуляционного процесса обязательно припомнятся все „солсберийские приключения“ и т. п. И они, думается, не будут совсем уж сложа руки наблюдать — как для них сооружают веселенький коллективный эшафот».

По мнению Гиркина, судя, по ситуации, в ближайшем будущем затянувшийся вонный конфликт на Донбассе продолжится, при этом он надеется, что у ОРДЛО еще «есть надежды»:

«В общем — все продолжится ровно также, как и во всех остальных сферах применения разваливающейся путинской системы. Без резких колебаний.

В общем — ничего радостного, конечно, не происходит. И общий вектор — „традиционно вниз“. Но ничего еще не кончилось и не стоит заворачиваться в простыню и самому брести на кладбище. Война еще не закончена. „И есть еще для нас надежды…“».