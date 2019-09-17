- Макеевка и Харцызск временно останутся без водоснабжения16:02
- «Услышали многие районы»: жители Донецка сообщают о «сильном буме» в городе14:21
- Оккупированный Донбасс умирает: наружу вылезла катастрофа, какой в "Л/ДНР" еще не было13:30
- «В Горловке очередь стоит, никого не пропускают, в Еленовке за полчаса продвинулись на 6 авто»: ситуация на КПВВ ОРДО13:08
- В Макеевке боевики «ДНР» устроили перестрелку возле ночного клуба12:51
- Обмен "всех на всех" под угрозой срыва: глава МИД Пристайко указал на главные риски11:48
- В Донецке во дворе жилого дома мужчина бросил гранату10:58
- Боевики пошли в атаку - ВСУ несут тяжелые потери на Донбассе, есть убитые и раненые10:19
- Ситуация на пунктах пропуска в зоне ООС в Донбассе: Много машин на КПВВ «Новотроицкое»09:45
- "Хлебное" перемирие оказалось недолгим: за его время враг обстрелял украинские позиции уже полтысячи раз09:30
«Ярко, напористо и умно»: Гиркин прокомментировал действия Зеленского по Донбассу
Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков прокомментировал последние действия президента Украины Владимира Зеленского по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе и реакцию на них российской власти.
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети, передает donpress.
В своей публикации он неожиданно похвалил поведение украинского лидера:
«Пан Зеленский, — надо отдать должное — слов на ветер не бросает. Пропагандистскую и тесно связанную с ней дипломатическую кампании он начал ярко, напористо и умно. С грамотным учетом трусости и жадности „московских партнеров“, и с явным расчетом на помощь со стороны ряда влиятельных „випов“ с Кремля, которые еще с 14-го года — как Сурков — „спят и видят“ поскорее „слить“ Донбасс и избавиться от хотя-бы части санкций».
При этом Гиркин возмущается, что Кремль продолжает тему безальтернативности Минских договоренностей, что по мнению экс-главаря НВФ способствует успеху Зеленского и его окружения. В то же время, он отмечает, что российские силовики не заинтересованы в «сливе» ОРДЛО:
«Есть там и умные (подчеркиваю — я не написал слово „порядочные“, я написал — „умные“) люди. Которые понимают последствия полной капитуляции по Донбассу „на условиях партнеров“. И понимают, что далее за этим „откроется финишная прямая имени Милошевича-Януковича“ и шествовать по этой прямой придется далеко не одному Наногению… Не все из этих умных людей тщат себя надеждой „договориться“ за счет „головы шефа“. И не всем есть куда бежать с гарантией невыдачи. И очень многие „в Крыму по уши“. И не только. Особенно — силовики, которым после завершения капитуляционного процесса обязательно припомнятся все „солсберийские приключения“ и т. п. И они, думается, не будут совсем уж сложа руки наблюдать — как для них сооружают веселенький коллективный эшафот».
По мнению Гиркина, судя, по ситуации, в ближайшем будущем затянувшийся вонный конфликт на Донбассе продолжится, при этом он надеется, что у ОРДЛО еще «есть надежды»:
«В общем — все продолжится ровно также, как и во всех остальных сферах применения разваливающейся путинской системы. Без резких колебаний.
В общем — ничего радостного, конечно, не происходит. И общий вектор — „традиционно вниз“. Но ничего еще не кончилось и не стоит заворачиваться в простыню и самому брести на кладбище. Война еще не закончена. „И есть еще для нас надежды…“».
Теги: Донбасс, конфликт, санкции, ДНР, Стрелков, Гиркин, Минские договоренности, Сурков, ОРДЛО, НВФ, Зеленский
- Гиркин сделал важное заявление по ситуации с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО. ВИДЕО
- «Не советую обольщаться»: Гиркин прокомментировал смену «куратора ЛДНР»
- «Спит и видит вернуться в Донецк»: Гиркин озвучил планы Ходаковского
- Стрелков разочаровал "Л/ДНР”, мечтающие о кураторстве КГБиста Бабича: "Не обольщайтесь, нам ничего не поможет"
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова
- Макеевка и Харцызск временно останутся без водоснабжения16:02
- «Услышали многие районы»: жители Донецка сообщают о «сильном буме» в городе14:21
- Оккупированный Донбасс умирает: наружу вылезла катастрофа, какой в "Л/ДНР" еще не было13:30
- «В Горловке очередь стоит, никого не пропускают, в Еленовке за полчаса продвинулись на 6 авто»: ситуация на КПВВ ОРДО13:08
- В Макеевке боевики «ДНР» устроили перестрелку возле ночного клуба12:51
- «Передвигаются тропами в посадке»: бойцы ВСУ рассказали о провокациях НВф возле Станицы Луганской12:12
- Обмен "всех на всех" под угрозой срыва: глава МИД Пристайко указал на главные риски11:48
- В Донецке во дворе жилого дома мужчина бросил гранату10:58
- Боевики пошли в атаку - ВСУ несут тяжелые потери на Донбассе, есть убитые и раненые10:19
- Ситуация на пунктах пропуска в зоне ООС в Донбассе: Много машин на КПВВ «Новотроицкое»09:45
- Макеевка и Харцызск временно останутся без водоснабжения16:02
- Стало известно, какая крупа очищает печень от токсинов15:41
- Глава ОБСЕ сделал неожиданное заявление о выборах на оккупированном Донбассе15:25
- «Сенцова Путин выпустил играть роль Савченко-2»: Политолог рассказал о проникновенных постах режиссера15:04
- «Услышали многие районы»: жители Донецка сообщают о «сильном буме» в городе14:21
- Почему кредиты онлайн стали популярны14:21
- Facebook удалил страницы четырех новостных изданий Украины14:00
- Соня Кошкина: "Доброе гре**ное утро. Это реальность, в которой мы живем"13:49
- Оккупированный Донбасс умирает: наружу вылезла катастрофа, какой в "Л/ДНР" еще не было13:30
- «В Горловке очередь стоит, никого не пропускают, в Еленовке за полчаса продвинулись на 6 авто»: ситуация на КПВВ ОРДО13:08
- Стало известно, какая крупа очищает печень от токсинов15:41
- «Сенцова Путин выпустил играть роль Савченко-2»: Политолог рассказал о проникновенных постах режиссера15:04
- Почему кредиты онлайн стали популярны14:21
- Врачи рассказали, полезно ли просыпаться неспешно22:28
- Как избавиться от осенней депрессии без лекарств: совет эксперта19:19
- Украину атакуют четыре штамма гриппа, корь и дифтерия16:02
- Восемь фактов о щекотке, которые вы могли не знать08:47
- Эти недорогие продукты способствуют похудению07:45
- Названа рыба, которую опасно есть22:37
- 4 признака, что это ваша не первая жизнь на Земле17:53
- 4 признака, что это ваша не первая жизнь на Земле
- Новый закон Зеленского: каждый украинец сможет хорошо заработать
- "ДНР" обречена: то, что задумали боевики, уже в октябре станет ударом для жителей - громкие подробности
- Астролог Глоба просчитал, когда в Украине закончится война
- Тайный приказ командования для боевиков "ДНР": готовится срочная эвакуация из Донецка
- Названы «скрытые» симптомы инсульта
- "Вы разрушили наши города и жизни", - Донецк готов восстать и смести оккупанта, даже сепаратисты "прозрели"
- Восемь фактов о щекотке, которые вы могли не знать
- Зеленский уготовил план по Донбассу, Путин в ауте: всплыли детали важного прорыва
- Крик души жителей Донецка: "Покажите реальный город, достало вранье сепаратистов"