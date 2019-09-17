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Оккупированный Донбасс умирает: наружу вылезла катастрофа, какой в "Л/ДНР" еще не было
Террористы "Л/ДНР" стали открыто жаловаться на рост проблем на оккупированной части Донбасса.
Известный украинский журналист Денис Казанский на своей странице в социальной сети сообщил, что боевики уже не скрывают крупных проблем и открыто рассказали о назревающей катастрофе. В статье от 11 сентября 2019 года в местной газете сообщается о риске отключения электричества в связи с тяжелой ситуации в Луганских электрических сетях, передает Диалог.UA.
У боевиков растут задолженности по зарплатам: людям не платят деньги по четыре месяца. Казанский комментирует сложившуюся ситуацию и пишет, что экономика оккупированной территории разрушается и гибнет на фоне долгов с зарплатами. При этом оккупанты буквально убивают регион и издеваются над местными жителями, покрывая проблемы лживыми историями о помощи братской России.
Теги: экономика, Россия, Донбасс, зарплата, электричество, катастрофа, ДНР, ЛНР, боевики, соцсети, долги
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