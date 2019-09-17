Пушилин сделал скандальное заявление о Минских соглашениях: что главарь "ДНР" требует от Украины

17.09.2019 19:32

Ставленник Кремля в "ДНР" сделал скандальное заявление по поводу "Минска" и продолжает требовать включить "республику" в состав России. "Глава" террористической "ДНР" Денис Пушилин считает Минские договоренности "цивилизованным разводом" между "республиками" оккупированного Донбасса и Украиной, передает Диалог.UA.

Один из сепаратистских каналов показал кадры встречи Пушилина с "интеллигенцией" в Москве, где он сделал соответствующее скандальное заявление о Минских соглашениях. На встрече главарь террористов заявил, что "ДНР" должна войти в состав Российской Федерации на правах "федеративного округа", чего якобы хотят жители ОРДЛО. Пушилин нагло отметил, что в договоренностях якобы есть упоминание об интеграции оккупированного Донбасса в РФ и пункт о трансграничном сотрудничестве.