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Ситуация на Донбассе: погиб украинский военнослужащий
За минувшие сутки, 16 сентября, и с начала сегодняшних на Донбассе пророссийские боевики 25 раз обстреляли позиции ВСУ.
Один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.
"16 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 14 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, вблизи Пищевиков стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Два обстрела из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики устроили неподалеку Павлополя. Вблизи Лебединского российские наемники применили станковый противотанковый гранатомет, неподалеку Верхнеторецкого – автоматический гранатомет и стрелковое оружие. Дважды вблизи Водяного оккупанты стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. А вблизи Опитного, Невельского, Николаевки, Марьинки, Красногоровки и дважды неподалеку Новотроицкого боевики ударили из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил. Дважды неподалеку Луганского боевики ударили из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем. Вблизи Новотошковского велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Три обстрела из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов российские наемники устроили неподалеку Новолуганского. Вблизи Новгородского велся огонь из стрелкового оружия. Дважды неподалеку Крымского стреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов два военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", - рассказали в пресс-службе.
С начала сегодняшних суток, 17 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" устроил один обстрел вблизи Новотроицкого. Там был применен автоматический гранатомет. А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник ударил из ручного противотанкового гранатомета неподалеку Железного.
"С начала суток при выполнении боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб", – рассказали в ООС.
Теги: Россия, Донбасс, гибель, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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