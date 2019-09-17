Ситуация на пунктах пропуска в зоне ООС в Донбассе: Много машин на КПВВ «Новотроицкое»

17.09.2019 09:45

Сегодня утром по данным Госпогранслужбы все пункты пропуска в Донецкой области работают в штатном режиме.

Так, по данным пограничников, на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 20/50;

«Марьинка» — 0/70;

«Новотроицкое» — 50/50;

«Гнутово» — 20/20.

Пассажиро-транспортный поток остался почти на уровне предыдущих суток.

В общем через КПВВ последовало 37 000 человек и 4,3 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 8830 человек и 1020 транспортных средств;

«Марьинка» — 7535 человек и 1325 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 7195 человек и 1325 транспортных средств;

«Гнутово» — 3035 человек и 660 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 10 380 человек.