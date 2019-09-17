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Архив - Донецкая область

«Услышали многие районы»: жители Донецка сообщают о «сильном буме» в городе

17.09.2019 14:21
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«Услышали многие районы»: жители Донецка сообщают о «сильном буме» в городе

В социальных сетях жители неподконтрольного Украине Донецка сообщают о звуке взрыва, прогремевшем около 11:26.

По словам дончан он был такой мощности, что его услышали жители Текстильщика, Лидиевки, Азотного, Семашко, Мандрыкино, передает donpress.

В своих публикациях пользователи пишут:

«Был сильный бум, слышал Текстиль, Лидиевка, Азотный, Семашко, Мандрыкино»

«11.26 одиночный бумк».

На данный момент неизвестно, где именно и в результате чего произошел взрыв.



Теги: Донецк, Донбасс, звук, пользователь, взрыв, сообщение, соцсети
 
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