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Архив - Донецкая область

В "ДНР" анонсували приїзд сина легендарного коміка Юрія Нікуліна у Донецьк

17.09.2019 17:46
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В "ДНР" анонсували приїзд сина легендарного коміка Юрія Нікуліна у Донецьк

Гендиректор Московського цирку імені Юрія Нікуліна Максим Нікулін візьме участь в урочистостях з нагоди 50-річчя Донецького цирку "Космос"
Про це повідомляє підконтрольний "ДНР" сайт з посиланням на відділі гастролей російської циркової установи, передає Depo.Донбас.
"Генеральний директор Московського цирку імені Юрія Нікуліна Максим Нікулін 20 вересня приїде в Донецьк з нагоди 50-річчя Донецького державного цирку" Космос ". Він візьме участь в урочистих заходах, а також відвідає циркову програму і ряд інших зустрічей", - йдеться у повідомленні.
Донецький цирк був відкритий 26 серпня 1969 року. До початку війни в Донбасі "Космос" був одним з найбільших циркових установ в Україні.



Теги: Донецк, Донбасс, Цирк Космос, ДНР
 
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