В "ДНР" анонсували приїзд сина легендарного коміка Юрія Нікуліна у Донецьк

17.09.2019 17:46

Гендиректор Московського цирку імені Юрія Нікуліна Максим Нікулін візьме участь в урочистостях з нагоди 50-річчя Донецького цирку "Космос"

Про це повідомляє підконтрольний "ДНР" сайт з посиланням на відділі гастролей російської циркової установи, передає Depo.Донбас.

"Генеральний директор Московського цирку імені Юрія Нікуліна Максим Нікулін 20 вересня приїде в Донецьк з нагоди 50-річчя Донецького державного цирку" Космос ". Він візьме участь в урочистих заходах, а також відвідає циркову програму і ряд інших зустрічей", - йдеться у повідомленні.

Донецький цирк був відкритий 26 серпня 1969 року. До початку війни в Донбасі "Космос" був одним з найбільших циркових установ в Україні.