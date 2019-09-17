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«В Горловке очередь стоит, никого не пропускают, в Еленовке за полчаса продвинулись на 6 авто»: ситуация на КПВВ ОРДО
Сегодня утром пунктах пропуска подконтрольных членам НВФ «ДНР» довольно большие очереди замечены на КПП вы Горловке.
Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передает donpress.
Так, на Бахмутском направлении на КПП «Горловка» по состоянию на 08:40 собралось около 110 авто и 550 человек пешей очереди. По словам очевидцев, машин много:
«КПВВ „Горловка“. По состоянию на 08:40 на пункте пропуска 110 автомобилей, 40 автобусов и микроавтобусов, до 550 человек пешей очереди»
«10:43 На Украине очередь вся стоит, никого не пропускают»
«машин много, и пешая дальше туалетов на 5,30»
На Марьинском направлении, на КПП «Александровка» (Каргил) довольно много машин и в льготной и в основной очереди:
«Каргил на 4−00 пеших до 10. Льготы 7 основная 25 и прибывает»
«На 8.00 Каргил. в Донецк 15 машин в общей очереди и 8 машин в льготной»
«Каргил в Украину — Основная почти до моста»
«11:10 Каргил в Украину: На спуске с моста это основная, льгота чуть ближе…»
На Мариупольском направлении на КПП «Еленовка» машин не слишком много, очередь двигается на 6 авто в полчаса:
«Новотроицкое в Донецк 7.50 16 авто до кирпича»
«на Еленовке перед полицией машин 80 общей, 15 где-то льготных на 10.10»
«11:10 Еленовка на Украину- полчаса продвижка 6 машин»
На КПП «ДНР» «Октябрь», на Мариупольском направлении утром было всего 3 автомобиля:
«На Октябре в сторону Украины 3 машины»
Теги: Донбасс, транспорт, ДНР, КПП, пункты пропуска, КПВВ, очереди, НВФ
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