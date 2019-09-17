- Боевики «ДНР» роют новые траншеи с использованием землеройной техники22:33
- Блогер из Донецка рассказал о нововведениях на КПП «Еленовка» и «Октябрь»20:49
- Пушилин сделал скандальное заявление о Минских соглашениях: что главарь "ДНР" требует от Украины19:32
- Общественница винит себя в гибели экс-боевика «ДНР» в Мариуполе19:05
- ВСУ разгромили российских военных под Донецком: появились кадры мощного контрудара 93-й ОМБр по оккупантам18:14
- В "ДНР" анонсували приїзд сина легендарного коміка Юрія Нікуліна у Донецьк17:46
- «1 погибший 13 раненых»: Гиркин рассекретил потери ОРЛО17:25
- Боевики «ДНР» вывели вооружение из мест хранения17:04
- Макеевка и Харцызск временно останутся без водоснабжения16:02
- «Услышали многие районы»: жители Донецка сообщают о «сильном буме» в городе14:21
В оккупированном Енакиево прогремел взрыв: есть раненые
Виновником произошедшего стал 22-летний житель оккупированного города. Теперь его ждет "суд" "ДНР" и до 5 лет лишения свободы.
О происшествии сообщили подконтрольные боевикам ресурсы. Оказалось, что 22-летний парень был в состоянии алкогольного опьянения. В таком виде он решил устроить разборки со своими оппонентами. Сначала произошла драка, затем прогремел взрыв, сообщает Диалог.UA.
Зачинщик ЧП в какой-то момент осознав, что не сможет кулаками победить противника, вытащил гранату и бросил боеприпас в двух своих обидчиков. По счастливой случайности пострадавшие выжили, правда получили многочисленные осколочные ранения. 22-летний подрывник задержан, его будут "судить" не только за причинение телесных повреждений, но и за незаконное хранение боеприпасов.
Теги: Донбасс, Енакиево, суд, драка, взрыв, алкогольное опьянение, граната, ЧП, ДНР, боевики
- Соцсети: в оккупированном Донецке взорвана машина "важного боевика", все оцеплено, много охраны
- Смертоносный взрыв в Донецке: появились подробности
- В ОРДО члены НВФ взорвали гранату «из-за любви»: есть погибшие
- В Сеть “слили” первые кадры с места взрыва авто в центре оккупированного Донецка. ВИДЕО
- Взрыв гранаты убил в Донецке мирных граждан
- Жители Донецка открыто проклинают боевиков "ДНР" в соцсетях: город потрясен крупным ЧП
- Боевики «ДНР» роют новые траншеи с использованием землеройной техники22:33
- Блогер из Донецка рассказал о нововведениях на КПП «Еленовка» и «Октябрь»20:49
- Пушилин сделал скандальное заявление о Минских соглашениях: что главарь "ДНР" требует от Украины19:32
- Общественница винит себя в гибели экс-боевика «ДНР» в Мариуполе19:05
- ВСУ разгромили российских военных под Донецком: появились кадры мощного контрудара 93-й ОМБр по оккупантам18:14
- В "ДНР" анонсували приїзд сина легендарного коміка Юрія Нікуліна у Донецьк17:46
- «1 погибший 13 раненых»: Гиркин рассекретил потери ОРЛО17:25
- Боевики «ДНР» вывели вооружение из мест хранения17:04
- Макеевка и Харцызск временно останутся без водоснабжения16:02
- «Услышали многие районы»: жители Донецка сообщают о «сильном буме» в городе14:21
- Боевики «ДНР» роют новые траншеи с использованием землеройной техники22:33
- Два месяца или года: Когда можно будет проводить выборы на неподконтрольном Донбассе22:05
- Единственная фракция, в которой положительный баланс – «Слуга народа». В «Голоса» со старта минус 11,6%, в «ЕС» - минус 44%21:40
- Европе нужно спасти себя, а потом думать об Украине - немецкий политик21:15
- Блогер из Донецка рассказал о нововведениях на КПП «Еленовка» и «Октябрь»20:49
- Встреча Зеленского и Путина состоится в октябре и будет ключевой20:24
- «Выпадет мокрый снег»: синоптики удивили неожиданным прогнозом 19:58
- Пушилин сделал скандальное заявление о Минских соглашениях: что главарь "ДНР" требует от Украины19:32
- Общественница винит себя в гибели экс-боевика «ДНР» в Мариуполе19:05
- "Очень важна встреча в нормандском формате", - глава ОБСЕ Лайчак о миротворцах на Донбассе18:39
- Два месяца или года: Когда можно будет проводить выборы на неподконтрольном Донбассе22:05
- Европе нужно спасти себя, а потом думать об Украине - немецкий политик21:15
- Встреча Зеленского и Путина состоится в октябре и будет ключевой20:24
- Что чай делает с вашим мозгом: вы обязаны это знать16:46
- Зима-2020 будет самой холодной за последние 30 лет: к чему готовиться украинцам16:21
- Стало известно, какая крупа очищает печень от токсинов15:41
- «Сенцова Путин выпустил играть роль Савченко-2»: Политолог рассказал о проникновенных постах режиссера15:04
- Почему кредиты онлайн стали популярны14:21
- Врачи рассказали, полезно ли просыпаться неспешно22:28
- Как избавиться от осенней депрессии без лекарств: совет эксперта19:19
- 4 признака, что это ваша не первая жизнь на Земле
- Новый закон Зеленского: каждый украинец сможет хорошо заработать
- "ДНР" обречена: то, что задумали боевики, уже в октябре станет ударом для жителей - громкие подробности
- Астролог Глоба просчитал, когда в Украине закончится война
- Стало известно, какая крупа очищает печень от токсинов
- Тайный приказ командования для боевиков "ДНР": готовится срочная эвакуация из Донецка
- "Вы разрушили наши города и жизни", - Донецк готов восстать и смести оккупанта, даже сепаратисты "прозрели"
- Восемь фактов о щекотке, которые вы могли не знать
- Зеленский уготовил план по Донбассу, Путин в ауте: всплыли детали важного прорыва
- Крик души жителей Донецка: "Покажите реальный город, достало вранье сепаратистов"