Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В оккупированном Енакиево прогремел взрыв: есть раненые

17.09.2019 08:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В оккупированном Енакиево прогремел взрыв: есть раненые

Виновником произошедшего стал 22-летний житель оккупированного города. Теперь его ждет "суд" "ДНР" и до 5 лет лишения свободы.

О происшествии сообщили подконтрольные боевикам ресурсы. Оказалось, что 22-летний парень был в состоянии алкогольного опьянения. В таком виде он решил устроить разборки со своими оппонентами. Сначала произошла драка, затем прогремел взрыв, сообщает Диалог.UA.

Зачинщик ЧП в какой-то момент осознав, что не сможет кулаками победить противника, вытащил гранату и бросил боеприпас в двух своих обидчиков. По счастливой случайности пострадавшие выжили, правда получили многочисленные осколочные ранения. 22-летний подрывник задержан, его будут "судить" не только за причинение телесных повреждений, но и за незаконное хранение боеприпасов.



Теги: Донбасс, Енакиево, суд, драка, взрыв, алкогольное опьянение, граната, ЧП, ДНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх