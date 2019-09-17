- Боевики «ДНР» роют новые траншеи с использованием землеройной техники22:33
- Блогер из Донецка рассказал о нововведениях на КПП «Еленовка» и «Октябрь»20:49
- Пушилин сделал скандальное заявление о Минских соглашениях: что главарь "ДНР" требует от Украины19:32
- Общественница винит себя в гибели экс-боевика «ДНР» в Мариуполе19:05
- ВСУ разгромили российских военных под Донецком: появились кадры мощного контрудара 93-й ОМБр по оккупантам18:14
- В "ДНР" анонсували приїзд сина легендарного коміка Юрія Нікуліна у Донецьк17:46
- «1 погибший 13 раненых»: Гиркин рассекретил потери ОРЛО17:25
- Боевики «ДНР» вывели вооружение из мест хранения17:04
- Макеевка и Харцызск временно останутся без водоснабжения16:02
- «Услышали многие районы»: жители Донецка сообщают о «сильном буме» в городе14:21
Все отступят назад: Зеленский сообщил, что хочет отвести всех военных от линии фронта на Донбассе
На следующей встрече в Нормандском формате должен быть решен вопрос окончательного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех» и установлены четкие сроки разведения войск вдоль линии разграничения на Донбассе, заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
«Какие там должны быть шаги? Главные шаги – это решение вопроса – не поднятие темы, а решение вопроса окончательного освобождения всех наших граждан. «Всех на всех» – мы можем так это называть. Второй шаг – окончательное решение с четкими сроками разведения войск: Золотое, Петровское, а затем – четкие сроки, когда мы разводим войска вдоль всей контактной линии. Третье – если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированных территориях, мы с вами должны понимать, что будут четкие сроки вывода всех войск с оккупированных территорий до выборов», – сказал Глава государства, отвечая на вопросы журналистов после встречи с Президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой в Киеве, передает dialog.
Зеленский напомнил, что последняя встреча «Нормандской четверки» состоялась в октябре 2016 года. «Поэтому я жду, что эта встреча наконец состоится. Когда у нас в стране война, у нас не может быть встречи раз в три-четыре года. Мы не можем столько ждать, потому что каждый день гибнут наши ребята», – отметил Президент. Он напомнил, что 2 сентября состоялась встреча в Нормандском формате на уровне советников глав государств. «Они все подготовили и сказали, что мы хотим не поднимать на встрече вопросы, а решать их», – подчеркнул Глава государства. Президент Украины надеется, что встреча в Нормандском формате будет результативной. «Ожидаю, что европейские страны будут поддерживать позицию Украины. Я хочу в это верить. И ожидаю, что встречи в Нормандском формате после этого будут не через три года, а очень часто, пока мы не решим все вопросы, связанные с возвращением наших территорий и прекращением войны», – отметил Владимир Зеленский.
Теги: Украина, Донбасс, выборы, война, войска, разведение, нормандский формат, обмен пленными, Зеленский
- В ОБСЕ поддержали "формулу Штайнмайера" и Путина: что на это ответит Зеленский
- Зеленский похвалил Путина, стало известно, чем так отличился кремлевский диктатор
- Названа численность российских войск на Донбассе
- Войска РФ готовятся к полномасштабной войне в Украине: советник Зеленского Апаршин бьет тревогу. ВИДЕО
- Первый шаг к выборам в Донбассе - выведение российских войск и техники - посол США
- Волонтер Касьянов: "Контроль над границей с Россией нам нужно получить исключительно силами Вооруженных сил Украины"
- Боевики «ДНР» роют новые траншеи с использованием землеройной техники22:33
- Блогер из Донецка рассказал о нововведениях на КПП «Еленовка» и «Октябрь»20:49
- Пушилин сделал скандальное заявление о Минских соглашениях: что главарь "ДНР" требует от Украины19:32
- Общественница винит себя в гибели экс-боевика «ДНР» в Мариуполе19:05
- ВСУ разгромили российских военных под Донецком: появились кадры мощного контрудара 93-й ОМБр по оккупантам18:14
- В "ДНР" анонсували приїзд сина легендарного коміка Юрія Нікуліна у Донецьк17:46
- «1 погибший 13 раненых»: Гиркин рассекретил потери ОРЛО17:25
- Боевики «ДНР» вывели вооружение из мест хранения17:04
- Макеевка и Харцызск временно останутся без водоснабжения16:02
- «Услышали многие районы»: жители Донецка сообщают о «сильном буме» в городе14:21
- Боевики «ДНР» роют новые траншеи с использованием землеройной техники22:33
- Два месяца или года: Когда можно будет проводить выборы на неподконтрольном Донбассе22:05
- Единственная фракция, в которой положительный баланс – «Слуга народа». В «Голоса» со старта минус 11,6%, в «ЕС» - минус 44%21:40
- Европе нужно спасти себя, а потом думать об Украине - немецкий политик21:15
- Блогер из Донецка рассказал о нововведениях на КПП «Еленовка» и «Октябрь»20:49
- Встреча Зеленского и Путина состоится в октябре и будет ключевой20:24
- «Выпадет мокрый снег»: синоптики удивили неожиданным прогнозом 19:58
- Пушилин сделал скандальное заявление о Минских соглашениях: что главарь "ДНР" требует от Украины19:32
- Общественница винит себя в гибели экс-боевика «ДНР» в Мариуполе19:05
- "Очень важна встреча в нормандском формате", - глава ОБСЕ Лайчак о миротворцах на Донбассе18:39
- Два месяца или года: Когда можно будет проводить выборы на неподконтрольном Донбассе22:05
- Европе нужно спасти себя, а потом думать об Украине - немецкий политик21:15
- Встреча Зеленского и Путина состоится в октябре и будет ключевой20:24
- Что чай делает с вашим мозгом: вы обязаны это знать16:46
- Зима-2020 будет самой холодной за последние 30 лет: к чему готовиться украинцам16:21
- Стало известно, какая крупа очищает печень от токсинов15:41
- «Сенцова Путин выпустил играть роль Савченко-2»: Политолог рассказал о проникновенных постах режиссера15:04
- Почему кредиты онлайн стали популярны14:21
- Врачи рассказали, полезно ли просыпаться неспешно22:28
- Как избавиться от осенней депрессии без лекарств: совет эксперта19:19
- 4 признака, что это ваша не первая жизнь на Земле
- Новый закон Зеленского: каждый украинец сможет хорошо заработать
- "ДНР" обречена: то, что задумали боевики, уже в октябре станет ударом для жителей - громкие подробности
- Астролог Глоба просчитал, когда в Украине закончится война
- Стало известно, какая крупа очищает печень от токсинов
- Тайный приказ командования для боевиков "ДНР": готовится срочная эвакуация из Донецка
- "Вы разрушили наши города и жизни", - Донецк готов восстать и смести оккупанта, даже сепаратисты "прозрели"
- Восемь фактов о щекотке, которые вы могли не знать
- Зеленский уготовил план по Донбассу, Путин в ауте: всплыли детали важного прорыва
- Крик души жителей Донецка: "Покажите реальный город, достало вранье сепаратистов"