«Формула Штайнмайера»: росСМИ сообщают, что Украина отказалась подписывать данное обязательство

18.09.2019 19:16

Российское издание «Интерфакс», ссылаясь на собственный якобы информированный источник сообщает, что Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении «формулы Штайнмайера», касающейся урегулирования на Донбассе, передает replyua.net.

«Украинская делегация в ходе встречи контактной группы в Минске отказалась закреплять на бумаге и подписывать «формулу Штайнмайера», мотивируя это тем, что этот документ не предусмотрен минским комплексом мер», - утверждает источник. Кроме этого, он сообщает, что Киев настаивает на первостепенной передаче ему под контроль участка границы с Россией на Донбассе, а также разоружении террористов самопровозглашенных «республик». «Лишь после этого Киев предлагает провести выборы», – заявил источник



В то же время министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что он дал согласие на так называемую «формулу Штайнмайера». «Мы договорились о «формуле Штайнмайера» на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ (о признании выборов честными. – Ред.)», - заявил Пристайко. «Это то, что записано в решении. Больше там ничего нет. Надо чтобы все партии, представленные за этим столом, все медиа, представленные здесь, имели доступ к выборам и так далее. Только тогда выборы могут быть признаны соответствующими стандартам ОБСЕ», - добавил он.