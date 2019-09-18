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Контактная группа обсудит в Минске механизм получения пенсий жителями ОРДЛО

18.09.2019 11:04
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Контактная группа обсудит в Минске механизм получения пенсий жителями ОРДЛО

Во время завтрашней встречи в Минске Трехсторонней контактной группы, ее участники обсудят механизм получения пенсий на неподконтрольных Украине территориях Донбасса.

Об этом заявила народный депутат Украины от фракции «Слуга народа», представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук.

По ее словам, людям сложно выезжать за пенсиями каждые два месяца, поэтому должен быть разработан более удобный механизм:

«Людям сегодня очень трудно получить пенсию и они вынуждены выезжать на подконтрольную территорию раз в два месяца. А речь идет о том, чтобы это сделать один раз в год и получить по электронной формой. Это завтра будет предметом переговоров в Минске в ТКГ».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Минские договоренности, ОРДЛО, пенсии, Минские соглашения
 
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