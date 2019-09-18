Несколько украинских городов окажутся под ударом из-за отвода войск ВСУ на Донбассе

18.09.2019 15:12

Отвод войск ведет к потере стратегических позиций военных ВСУ и к облегчению потенциального наступления РФ на Донбассе.

Об этом пишет военный эксперт Михаил Жирохов, передает Диалог.UA.

Ранее сообщалось, что вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе Украина может убрать все свои войска. Буквально сегодня новый командующий Операцией Объединенных сил Владимир Кравченко на встрече с координатором систем ООН в Украине Оснат Лубрани заявил о том, что вверенные ему войска осуществляют "подготовительные мероприятия по отводу сил и средств вдоль всей линии соприкосновения сторон на Донбассе".

Таким образом, некоторым образом подтверждаются панические и не совсем обоснованные слухи, которые упорно ходят в армейской среде еще с мая-июня: о том, что якобы на высшем уровне принято решение о выводе всех частей украинской армии за пределы административных границ Донецкой и Луганской областей. Стоит отметить, что в своем интервью Кравченко добавил, что все действия нашей группировки будут зависеть от зеркальных действий противоположной стороны. Но события последних дней говорят о том, что если официальные лица захотят увидеть - то они увидят.

Чего стоит, например, опять-таки сегодняшнее заявление нашего министра иностранных дел Вадима Пристайко, что он, мол, увидел признаки того, что Россия предпринимает шаги для деэскалации ситуации на Донбассе. Такое "разведение в одну сторону" стало возможным после первого "пробного шара", которым являлось разведение в районе Станицы Луганской. Причем оказалось, что оккупационным властям части Луганской области удалось не только "сохранить свое лицо", но и значительно усилить свои позиции.

На фоне того, что позиции нашей армии оказались в крайне невыгодном тактическом и стратегическом положении. Отведение сил от Станицы одновременно с восстановлением моста через реку Северский Донец, которая является сегодня главной природной преградой, между ВСУ и оккупационными войсками, создает очень высокие риски занятия оккупантами плацдарма на левом берегу Донца с возможностью развития наступления на степную часть Луганщины и дальше с возможностью выхода к Харькову.

Кроме того, в информационном плане "разведение" в районе Станицы Луганской имело крайне негативный аспект. Немногочисленные местные жители прифронтовых населенных пунктов, которые поддерживали украинскую власть, почувствовали себя преданными. Довольно-таки смешанные чувства были и у ветеранов летней кампании 2014 г., побратимы которых погибли при освобождении той же Станицы Луганской. А ведь еще немало военнослужащих как ВСУ, так и батальонов МВД погибло в ходе позиционных боев 2014-2019 гг. А еще есть матери и родственники погибших. По всей вероятности, такие вот заявления военных высокого уровня подтверждают опасения патриотической общественности о том, что "Большая сделка", которая может быть заключена между Путиным и Зеленским в ближайшее время будет иметь характер капитуляции. Не надо быть пророком чтобы понять к чему могут привести такие вот односторонние уступки со стороны Украины: вся "серая зона" после отхода частей ВСУ будет занята оккупационным корпусом. Причем тут вариантов может быть множество - от фейковой СЦЦК до "миротворцев" (недаром по сообщениям с той стороны дана команда срочно выдать всем "народным милиционерам" паспорта РФ). Пока непонятно на сколько километров будут отводиться войска и в какой срок.

Если как хочет Путин - в пределах административных границ областей, то тут все ясно - полностью будут перечеркнуты все достижения последних лет и можно говорить о том, что войну на Донбассе мы проиграли и все жертвы были напрасными.

Думаю, это наиболее радикальный вариант и на него новые власти не пойдут хотя бы из-за инстинкта самосохранения. Тогда остается еще множество вариантов - начиная от 10-15 км до 50-100 км, о чем заявляли еще в 2016 г., когда обсуждали демилитаризованные зоны в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

Однако даже минимальные 10 км ставят под угрозу наши позиции на таких критически важных участках противостояния как, например, Мариупольское и Волновахское. Именно тут любое отведение наших войск дальше от реки Кальмиус, по которой проходит линия фронта на юге Донецкой области, несет угрозу потери Волновахи как стратегически важной железнодорожной станции и фактически ставит под удар Мариуполь.

Не стоит говорить насколько важен для оккупационных властей и России Мариуполь - порт с двумя крупными металлургическими комбинатами. Да и почти миллион населения - тоже не будет лишним мобилизационным потенциалом для стремительно схлопывающейся в количестве и качестве "народной милиции". Однако неважно на сколько километров будут отводить войны факт останется фактом - для Украины эта территория будет потеряна.

И чтобы освободить ее снова понадобятся новые жертвы - никак не меньшие, чем те, которые мы понесли в 2014-2015 гг. Однако вряд ли остались и возможности для проведения такой наступательной операции - нет ни генералов, способных спланировать и взять ответственность за последствия на себя, да и возможная мобилизация будет уж точно провалена.

Односторонний отвод войск неизбежно вызовет серьезные потрясения во внутренней политической ситуации. Ветераны представляют собой достаточно спаянное сообщество - что ярко показали события на День Независимости - и оно отреагирует на такую сдачу интересов страны достаточно жестко, что чревато внутренним противостоянием, которое опять-таки будет только в интересах страны-агрессора.



Источник: www.dialog.ua