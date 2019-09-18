- ОБСЕ констатировала увеличение количества взрывов на Донетчине17:52
- На Донбассе ранены двое бойцов ООС15:30
- Сутки на Донбассе. 13 обстрелов, потерь в рядах украинских военных нет 12:32
- Ситуация на КПВВ Украины: небольшая очередь на «Гнутово»10:10
- «ВСУ на чеку»: Грузовик с россиянами взлетел на воздух, есть жертвы – Гиркин20:45
- "Все срывается", - Пушилин после "Минска" сделал громкое заявление о Донбассе 20:02
- «Война на Донбассе заканчивается?»: В пресс-центре ООС сообщили об улучшении ситуации на фронте12:03
- «Мост имел важное значение»: Гиркин рассказал детали взрыва моста в Луганске11:30
- Боевики "Л/ДНР" резко сменили тактику обстрелов ВСУ на Донбассе накануне отвода войск10:48
- Украина в Минске озвучила условия реализации «формулы Штайнмайера»08:47
План Зеленского по Донбассу рассекречен: «не можем ждать», всплыли роковые детали
Раскрыты детали плана президента Владимира Зеленского по оккупированному Донбассу
Об этом пишет пресс-служба МИД Украины, цитируя министра Вадима Пристайко, который дал интервью журналистам из Die Welt
В частности, глава государства Владимир Зеленский стремится достичь прогресса по завершению войны на Донбассе, развязанной Российской Федерацией, в ближайшие шесть месяцев.
«Я могу говорить исключительно о наших ожиданиях. Президент Украины Владимир Зеленский хочет достичь настоящего прогресса в течение следующих шести месяцев. Что планирует Кремль, я не знаю. Он скорее ожидал, что украинский народ обессилит и будет давить на свое правительство согласиться с агрессией. Но такого не произошло», – цитирует пресс-служба Вадима Пристайко.
Глава МИД Украины утверждает, что президент Владимир Зеленский хотел бы расширить нормандский формат за счет таких союзников, как Великобритания и Соединенные Штаты.
«Президент Владимир Зеленский этим хотел дать понять, что мы не можем ждать еще пять лет. И если мы скоро не увидим прогресс в нормандском процессе, то мы будем принимать новые меры, чтобы изменить существующую динамику. Но это не значит, что мы пойдем действовать в одиночку. Мы будем оставаться в диалоге с нашими партнерами и предлагать изменения, которые, надеемся, принесут большую эффективность процессу», – подытожил Пристайко.
Ранее сообщалось, что украинское общество хочет крови предыдущей власти. Об этом в видеоинтервью Politeka рассказал политический эксперт Валерий Клочок.
По его словам, нынешней власти это пока не касается. Именно поэтому инцидент с кнопкодавством в рядах «Слуги народа» не завершился лишением мандата. Тем более, реакция самого Владимира Зеленского не была инертной, как у равнодушного к нарушениям предшественника.
«Он отреагировал прямо матом и один из представителей «Слуги народа» об этом рассказал. И это действительно выглядело унизительно для этих депутатов, когда они извинялись перед всей Верховной Радой», — говорит Клочок.
Инцидент также намекает на мысль, что императивный мандат, несмотря на неодобрение действующими депутатами, скорее всего, будет таки принят, считает эксперт. В общем, депутатам стоит в конце концов довериться Владимиру Зеленскому, ведь ответственность в результате ложиться только на него.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, Освобождение Донбасса, план, Зеленский
- У Зеленского поделились планами касательно ближайших зарубежных визитов президента
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»
- Планы президента Зеленского на будущее
- Кремль может превратить Донбасс в пустыню, а всех его жителей — в солдат или обслугу для солдат
- Апаршин раскрыл существование военного плана возврата Донбасса Украине
- ОБСЕ констатировала увеличение количества взрывов на Донетчине17:52
- На Донбассе ранены двое бойцов ООС15:30
- Сутки на Донбассе. 13 обстрелов, потерь в рядах украинских военных нет 12:32
- Ситуация на КПВВ Украины: небольшая очередь на «Гнутово»10:10
- «ВСУ на чеку»: Грузовик с россиянами взлетел на воздух, есть жертвы – Гиркин20:45
- "Все срывается", - Пушилин после "Минска" сделал громкое заявление о Донбассе 20:02
- «Война на Донбассе заканчивается?»: В пресс-центре ООС сообщили об улучшении ситуации на фронте12:03
- «Мост имел важное значение»: Гиркин рассказал детали взрыва моста в Луганске11:30
- Боевики "Л/ДНР" резко сменили тактику обстрелов ВСУ на Донбассе накануне отвода войск10:48
- Украина в Минске озвучила условия реализации «формулы Штайнмайера»08:47
- Зеленский утвердил закон об отсрочке штрафов для "евробляхеров"18:10
- ОБСЕ констатировала увеличение количества взрывов на Донетчине17:52
- В Киеве проходит марш за климат17:30
- Газовые переговоры: эксперты объяснили неожиданное предложение России17:10
- Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета на 2020 год 16:49
- Стало известно, как в УЕФА решили назвать третий еврокубковый турнир16:27
- Украинцев предупредили об опасной форме рака: симптомы16:10
- Какую болезнь может спровоцировать сильный стресс15:51
- На Донбассе ранены двое бойцов ООС15:30
- Президент подписал закон об антикоррупционном суде15:12
- Украинцев предупредили об опасной форме рака: симптомы16:10
- Какую болезнь может спровоцировать сильный стресс15:51
- «Ужас!» Леся Никитюк удивила поклонников странными переменами во внешности07:37
- Названа новая опасность курения электронных сигарет22:23
- Названы цвета, притягивающие деньги как магнит18:02
- Составлен рейтинг самых противных знаков Зодиака17:16
- Специалисты подсказали рецепт эффективного рецепта от простуды16:42
- Эти простые советы помогут существенно снизить риск мигрени13:00
- Кому противопоказаны прививки от гриппа09:50
- Медики подсказали, какой завтрак укрепляет мужскую силу07:10
- Украинцев предупредили об отмене льгот: в Кабмине сделали важное заявление
- Составлен рейтинг самых противных знаков Зодиака
- Путину «помогут» уйти с Донбасса, раскрыт хитрый план: Так продолжаться больше не может!
- Стало известно, какая крупа очищает печень от токсинов
- Блогер из Донецка рассказал о нововведениях на КПП «Еленовка» и «Октябрь»
- Людей расстреляли на границе с Россией, это международный скандал: первые подробности
- Опасные болезни, которые можно перепутать с простудой
- Минималку изменят: какие пенсии и зарплаты украинцы будут получать в 2020 году
- «Ярко, напористо и умно»: Гиркин прокомментировал действия Зеленского по Донбассу
- Рада решила судьбу Зеленского, подписан роковой закон: подробности