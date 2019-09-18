Пристайко заявил, что РФ готова к завершению войны в Донбассе

18.09.2019 16:20

Министр иностранных дел Украины в интервью Die Welt заявил, что Москва начала делать шаги в отношении того, чтобы прекратить военные действия в Донбассе.

По словам главы МИД, Украина уже делает шаги по одностороннему прекращению огня Отвод украинских военных происходит в трех районах. Если в тестовом режиме все получится, то они попытаются оттянуть войска на всей линии фронта.

Пристайко также сообщил, что с начала лета количество обстрелов уменьшилось

Как заявил глава внешнеполитического ведомства, Украина не пойдет на уступки в вопросах суверенитета и сохранит за собой все территории.

Источник: https://donpress.com