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Пристайко заявил, что РФ готова к завершению войны в Донбассе
18.09.2019 16:20
Министр иностранных дел Украины в интервью Die Welt заявил, что Москва начала делать шаги в отношении того, чтобы прекратить военные действия в Донбассе.
По словам главы МИД, Украина уже делает шаги по одностороннему прекращению огня Отвод украинских военных происходит в трех районах. Если в тестовом режиме все получится, то они попытаются оттянуть войска на всей линии фронта.
Пристайко также сообщил, что с начала лета количество обстрелов уменьшилось
Как заявил глава внешнеполитического ведомства, Украина не пойдет на уступки в вопросах суверенитета и сохранит за собой все территории.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, ДНР, ЛНР
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