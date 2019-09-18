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Украина готовится к полному отводу войск, - командующий ООС
В Украине ведется подготовка отвода войск по всей линии фронта в Донбассе.
Об этом командующий ООС Владимир Кравченко заявил на встрече с координатором системы ООН, координатором по гуманитарным вопросам и постоянным представителем Программы развития ООН в Украине Оснат Лубрани, передает штаб ООС.
"На сегодня проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такая задача определена Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Министром обороны Украины и главой государства. Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны", - сказал Кравченко.
Во время встречи также обсуждались актуальные вопросы защиты гражданского населения в районах, где ведутся боевые действия и жителей, проживающих вплотную к линии соприкосновения.
Данное заявление вызвало опасение у проукраинских настроенных граждан. Они считают, что это может угрожать прежде всего Мариуполю.
"Не стоит говорить, насколько важен для оккупационных властей и России Мариуполь - порт с двумя крупными металлургическими комбинатами. Да и почти миллион населения - тоже не будет лишним мобилизационным потенциалом для стремительно схлопывающейся в количестве и качестве "народной милиции"", - пишет в ФБ Михайло Жирохов.
За дополнительными комментариями 0629 обратились в Штаб ООС. Пресс-служба военнослужащих пояснила, что в качестве подготовительных мероприятий могут выступать и совещания. Когда это будет - еще не известно, т.к. полностью не завершен развод сил и средств на территории Станицы Луганской. Так что полный развод по всей линии фронта можно рассматривать только в качестве перспективы, как следующего шага в решении Донбасского вопроса.
Также в Штабе пообещали, что о дальнейших мероприятиях будут сообщать на пресс-конференциях.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, войска, ДНР, ЛНР, отвод, ООС
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