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"Укрзализныця" отменила поезд Мариуполь-Киев-Жмеринка
18.09.2019 16:30
Жители Мариуполя не могут купить билеты на поезд №104 Мариуполь-Киев-Жмеринка. С 1 октября продажа билетов на этот поезд не осуществляется, сообщает Сайт города Мариуполя.
"Нам нужно ехать в Киев 2 октября и мы не можем купить билет, - рассказал мариуполец Андрей. - 84 поезд есть, но он прибывает в 12.38, а это очень поздно".
Как сообщили в контактном центре “Укрзализныци”, из-за изменения кратности движения продажа билетов на данный поезд временно прекращена.
"Когда начнется продажа билетов – неизвестно. Это может произойти в любой момент. А может случится так, что поезда не будет вообще", - говорят в контакт-центре.
Теги: Донбасс, Киев, Мариуполь, поезд
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