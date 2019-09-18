«Враг убивает наших сыновей и дочек»: эксперт призвал Украину активно противостоять РФ на Донбассе

18.09.2019 15:30

Генерал-лейтенант и ветеран внешней разведки Василий Богдан в интервью сайту «Обозреватель» выразил свое несогласие с заявлением главы МИД Вадима Пристайко о якобы потеплении отношений с Россией, отметив, что в Кремле упрямо продолжают «стоять на своем», передает replyua.net.

«Россия отказывается от встречи в нормандском формате, так как тупо стоит на формуле Штайнмайера и хочет, чтобы мы включили в Конституцию особый статус Донбасса», – заявил он.



В ответ на вопрос о сценариях прекращения войны Донбассе, генерал сказал, что главный вопрос достижения мира состоит в том, «на каких условиях, за счет кого», а также назвал три условия деэскалации конфликта. «Первое условие – без включения в нормандский формат США и Великобритании Украине там будет очень тяжело. Они являются подписантами Будапештского меморандума и гарантировали нашу безопасность. Второе условие – это усиление антироссийских санкций, и третье – это начало активной обороне на фронте», - пояснил Богдан.



«Хватит заигрывать с врагом, который убивает наших сыновей и дочерей, который готовится к новым наступательным действиям», – подчеркнул эксперт.