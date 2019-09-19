- «ВСУ на чеку»: Грузовик с россиянами взлетел на воздух, есть жертвы – Гиркин20:45
- "Все срывается", - Пушилин после "Минска" сделал громкое заявление о Донбассе 20:02
- «Война на Донбассе заканчивается?»: В пресс-центре ООС сообщили об улучшении ситуации на фронте12:03
- «Мост имел важное значение»: Гиркин рассказал детали взрыва моста в Луганске11:30
- Боевики "Л/ДНР" резко сменили тактику обстрелов ВСУ на Донбассе накануне отвода войск10:48
- Украина в Минске озвучила условия реализации «формулы Штайнмайера»08:47
- «Это не капитуляция!»: В МО рассказали все тонкости разведения сил на Донбассе08:14
- Неподконтрольная Украине Еленовка обесточена из-за обстрела21:15
- В Минобороны рассказали, как будут разводить силы на Донбассе21:00
- «Формула Штайнмайера»: росСМИ сообщают, что Украина отказалась подписывать данное обязательство19:16
"Все срывается", - Пушилин после "Минска" сделал громкое заявление о Донбассе
Главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин "поставил крест" на возможности того, что война на Донбассе может скоро закончиться.
Громкое заявление о войне Пушилин сделал в ходе визита в еще одну кремлевскую "республику" - непризнанную Южную Осетию, передает Диалог.UA.
Ставленник Кремля Денис Пушилин уверен, что "в ближайшей перспективе" окончания кровопролитной войны на Донбассе не будет. "Так можно судить, исходя из того поведения, которое мы видим со стороны новых украинских властей", - пожаловался главарь террористов.
Он заявил, что новые власти Украины якобы "повторяют путь Порошенко". "Иллюзии заканчиваются, все срывается", - выдал главарь "ДНР".
Такое громкое заявление Пушилин сделал после последней встречи Трехсторонней контактной группы в Минске, на котором Киев не поддался на шантаж Москвы со скандальной "формулой Штайнмайера".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Минск, Пушилин, заявление
- Главари ОРДЛО объявили о начали военных учений «исключительно оборонительного характера»
- Минская битва за Донбасс: Пушилин обрушился на Украину
- Минская битва за Донбасс: оккупанты недовольны
- У одного из главарей "ДНР" нашлись документы убитого снайпером оккупантов украинского оперного певца
- В Минске началось то, что может окончательно остановить войну на Донбассе
- В "ДНР" удивляются, почему Украина не хочет проводить выборы под обстрелами
- «ВСУ на чеку»: Грузовик с россиянами взлетел на воздух, есть жертвы – Гиркин20:45
- "Все срывается", - Пушилин после "Минска" сделал громкое заявление о Донбассе 20:02
- «Война на Донбассе заканчивается?»: В пресс-центре ООС сообщили об улучшении ситуации на фронте12:03
- «Мост имел важное значение»: Гиркин рассказал детали взрыва моста в Луганске11:30
- Боевики "Л/ДНР" резко сменили тактику обстрелов ВСУ на Донбассе накануне отвода войск10:48
- Украина в Минске озвучила условия реализации «формулы Штайнмайера»08:47
- «Это не капитуляция!»: В МО рассказали все тонкости разведения сил на Донбассе08:14
- Неподконтрольная Украине Еленовка обесточена из-за обстрела21:15
- В Минобороны рассказали, как будут разводить силы на Донбассе21:00
- «Формула Штайнмайера»: росСМИ сообщают, что Украина отказалась подписывать данное обязательство19:16
- Huawei презентовала "обезгугленные" флагманские смартфоны09:30
- Массовое отравление в Тернопольской области: пострадали 10 деток09:21
- Лига Европы: трудная победа "Динамо" и дебютное поражение "Александрии"09:00
- «Ожидаются заморозки»: в пятницу Украину накроют дожди, а температура воздуха опуститься до 0 градусов08:38
- Стало известно, на сколько уменьшилась численность населения в Украине08:21
- В Киеве депутату кирпичом разбили голову08:00
- «Ужас!» Леся Никитюк удивила поклонников странными переменами во внешности07:37
- В США сделали неожиданное заявление о возврате Крыма07:19
- Нардепы утвердили закон о реформе госслужбы07:00
- Названа новая опасность курения электронных сигарет22:23
- «Ужас!» Леся Никитюк удивила поклонников странными переменами во внешности07:37
- Названа новая опасность курения электронных сигарет22:23
- Названы цвета, притягивающие деньги как магнит18:02
- Составлен рейтинг самых противных знаков Зодиака17:16
- Специалисты подсказали рецепт эффективного рецепта от простуды16:42
- Эти простые советы помогут существенно снизить риск мигрени13:00
- Кому противопоказаны прививки от гриппа09:50
- Медики подсказали, какой завтрак укрепляет мужскую силу07:10
- Самая безопасная поза для сна22:40
- Эксперты рассказали, как активизировать похудение во сне20:35
- Украинцев предупредили об отмене льгот: в Кабмине сделали важное заявление
- Составлен рейтинг самых противных знаков Зодиака
- Путину «помогут» уйти с Донбасса, раскрыт хитрый план: Так продолжаться больше не может!
- Стало известно, какая крупа очищает печень от токсинов
- Блогер из Донецка рассказал о нововведениях на КПП «Еленовка» и «Октябрь»
- Людей расстреляли на границе с Россией, это международный скандал: первые подробности
- Опасные болезни, которые можно перепутать с простудой
- Минималку изменят: какие пенсии и зарплаты украинцы будут получать в 2020 году
- «Ярко, напористо и умно»: Гиркин прокомментировал действия Зеленского по Донбассу
- Оккупированный Донбасс умирает: наружу вылезла катастрофа, какой в "Л/ДНР" еще не было