«Это не капитуляция!»: В МО рассказали все тонкости разведения сил на Донбассе

19.09.2019 08:14

Руководитель Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение на Донбассе сил не является отступлением, ведь эта процедура будет осуществляться не сразу вдоль всей линии разграничения, а участками.

Как информирует replyua.net, об этом министр рассказал в интервью «Радио Свобода». Загороднюк подчеркнул, что определяющим для украинской стороны является то, чтобы разведение войск происходило не с одной, но с обеих сторон конфликта вдоль линии разграничения.



Министр обороны заявил: «Прежде всего, оно не будет распространяться одновременно по всей линии фронта. Это будет участками все. Также будет осуществляться надзор за тем, чтобы это делалось с обеих сторон». Также чиновник утверждает, что разведение абсолютно не является «отступлением». Загороднюк подчеркнул, что в настоящее время Генеральный штаб ВСУ работает над разработкой плана разведения сил с учетом всех возможных рисков. И уже очень скоро такой план будет обнародован.



По словам главы Министерства обороны Украины, украинская сторона будет осуществлять тщательный контроль над тем, чтобы российские наемники также придерживались условий разведения сил и средств на Донбассе. Напомним, ранее мы уже сообщали, что комбат УДА с позывным «Червень» прокомментировал разведение сил и средств на Востоке украинского государства.