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Архив - Донецкая область

«Это не капитуляция!»: В МО рассказали все тонкости разведения сил на Донбассе

19.09.2019 08:14
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«Это не капитуляция!»: В МО рассказали все тонкости разведения сил на Донбассе

Руководитель Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение на Донбассе сил не является отступлением, ведь эта процедура будет осуществляться не сразу вдоль всей линии разграничения, а участками.

Как информирует replyua.net, об этом министр рассказал в интервью «Радио Свобода». Загороднюк подчеркнул, что определяющим для украинской стороны является то, чтобы разведение войск происходило не с одной, но с обеих сторон конфликта вдоль линии разграничения.

Министр обороны заявил: «Прежде всего, оно не будет распространяться одновременно по всей линии фронта. Это будет участками все. Также будет осуществляться надзор за тем, чтобы это делалось с обеих сторон». Также чиновник утверждает, что разведение абсолютно не является «отступлением». Загороднюк подчеркнул, что в настоящее время Генеральный штаб ВСУ работает над разработкой плана разведения сил с учетом всех возможных рисков. И уже очень скоро такой план будет обнародован.

По словам главы Министерства обороны Украины, украинская сторона будет осуществлять тщательный контроль над тем, чтобы российские наемники также придерживались условий разведения сил и средств на Донбассе. Напомним, ранее мы уже сообщали, что комбат УДА с позывным «Червень» прокомментировал разведение сил и средств на Востоке украинского государства.



Теги: Украина, Донбасс, войска, конфликт, ДНР, ЛНР, ООС
 
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