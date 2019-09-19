«Мост имел важное значение»: Гиркин рассказал детали взрыва моста в Луганске

Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков на своей странице в соцсети рассказал детали взрыва объездного моста в неподконтрольном Украине Луганске, который произошел сегодня ночью.

Так, Гиркин сообщает, что мост имел важное значение и сообщил о значительных повреждениях:

«В Луганске сегодня ночью произошел теракт. Подорван мост в районе лесоторгового склада. Было заложено два взрывных устройства. Один взрыв произошел в 23:50, второй в 00:15. 2 и 3 опоры моста разрушены до основания. Этот мост был объездным и имел важное значение для Луганска — через него ездили все фуры».

Источник: https://donpress.com