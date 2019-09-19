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Украина в Минске озвучила условия реализации «формулы Штайнмайера»
Украинская сторона на сегодняшних переговорах в Минске выдвинула условия реализации «формулы Штайнмайера». Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.
Так, на своей странице в соцсети, Олифер написала, что по словам украинской стороны, реализация «формулы Штайнмайера» возможна только при условии выполнения следующих пунктов:
-полное прекращение огня;
-обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
-вывода с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;
-разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;
-обеспечение работы Центральной Избирательной Комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;
-установление контроля над неподконтрольной Украины участком российско-украинской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минский соглашениями.
Также, Олифер добавила:
«Украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского. Зато российская сторона заблокировала определения возможной даты разведения. Такая позиция ставит под угрозу ситуацию с безопасностью на этих участках. Достигнут значительный прогресс по взаимному одновременного освобождения удерживаемых лиц. Обсуждены ход восстановления моста в Станице Луганской».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, война, Минск, конфликт, ДНР, ЛНР, Минские договоренности
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