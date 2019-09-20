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Архив - Донецкая область

ОБСЕ констатировала увеличение количества взрывов на Донетчине

20.09.2019 17:52
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ОБСЕ констатировала увеличение количества взрывов на Донетчине

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ ОБСЕ) зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области в среду, 18 сентября.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 19 сентября, опубликованном на сайте организации, передает «ДС«.

В миссии уточняют, что в Донецкой области было зафиксировано 280 взрывов, тогда как в Луганской за последние двое суток не зафиксировано ни одного такого нарушения.

Также отмечается, что за предыдущий отчетный период на Донетчине было замечено примерно 55 взрывов.

Большинство нарушений режима прекращения огня и взрывов зафиксировано на южном направлении от подконтрольного Украине Светлодарска и в районах к западу от неподконтрольной Ясиноватой, а также на запад от неподконтрольной Горловки.



Теги: Донбасс, взрыв, ОБСЕ, Донетчина
 
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