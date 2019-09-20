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Проведение выборов в ОРДЛО без контроля границы с РФ является сдачей национальных интересов - Вакарчук

20.09.2019 18:51
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Проведение выборов в ОРДЛО без контроля границы с РФ является сдачей национальных интересов - Вакарчук

Святослав Вакарчук заявил, выступая с трибуны в сессионном зале парламента, что проведение местных выборов на оккупированных территориях без возвращения Киеву контроля над границей с РФ является сдачей национальных интересов. В этой связи лидер партии «Голос» призвал украинскую власть дать четкое объяснение тому, что входит в понятие «условия безопасности», сообщает replyua.net.

По мнению Святослава Вакарчука, украинская власть должна дать четкие объяснения относительно того, что подразумевается под понятием «условия безопасности». В частности, лидер «Голоса» подчеркнул, что нужно понять, входит ли сюда возвращение Киеву контроля над границей с Россией.

Власть должна объяснить, как она намеревается обеспечивать безопасность, чтобы вернуть контроль над границей. Если провести в ОРДЛО выборы, не вернув себе контроль, то это будет сдачей национальных интересов, и приведет к потере суверенитета. Вакарчук требует, чтобы и президент страны, и члены его команды, и министр иностранных дел сделали четкое заявление - местные выборы в ОРДЛО будут проведены только после того, как Украина будет контролировать всю свою территорию. Читайте также: Сейчас нереально назвать сроки возвращения Донбасса и Крымского полуострова - мнение.



Теги: Донбасс, выборы, ОРДЛО
 
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