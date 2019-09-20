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Ситуация на КПВВ Украины: небольшая очередь на «Гнутово»
20.09.2019 10:10
Сегодня утром по данным Госпогранслужбы подконтрольные Украине блокпосты открылись своевременно и работают в штатном режиме.
Так, в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 50/60;
КПВВ «Марьинка» — 0/40;
КПВВ «Новотроицкое» — 20/60;
КПВВ «Гнутово» — 10/20.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 44,1 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 10 750 человек и 1235 транспортных средств;
«Марьинка» — 9325 человек и 1565 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8330 человек и 1475 транспортных средств;
«Гнутово» — 3680 человек и 785 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 11 975 человек.
Теги: Украина, Донбасс, Гнутово, КПВВ
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