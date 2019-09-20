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Сутки на Донбассе. 13 обстрелов, потерь в рядах украинских военных нет
Представители незаконных вооруженных формирований 19 сентября обстреливали позиции ООС из запрещенного Минскими соглашениями вооружения – минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В прошедшие сутки боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.
Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции ООС из запрещенного Минскими соглашениями вооружения – минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь в районе Николаевки, Богдановки, Водяного, Новотроицкого и Новомихайловки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – вблизи Золотого, Орехово, Луганского, Травневого и Новолуганского.
С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня неподалеку от Новолуганского.
Источник : https://gordonua.com
Теги: Донбасс, военные, потери
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