Сутки на Донбассе. 13 обстрелов, потерь в рядах украинских военных нет

20.09.2019 12:32

Представители незаконных вооруженных формирований 19 сентября обстреливали позиции ООС из запрещенного Минскими соглашениями вооружения – минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В прошедшие сутки боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.



Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции ООС из запрещенного Минскими соглашениями вооружения – минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь в районе Николаевки, Богдановки, Водяного, Новотроицкого и Новомихайловки.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – вблизи Золотого, Орехово, Луганского, Травневого и Новолуганского.



С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня неподалеку от Новолуганского.

Источник : https://gordonua.com